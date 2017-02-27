RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9622962396249625>
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 19:43

Україна розглядає можливість реструктуризації боргу
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/30/688737/
jump
 
Повідомлень: 3807
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 22:02

  jump написав:Україна розглядає можливість реструктуризації боргу
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/30/688737/

Другого выхода просто нет, если не считать списания.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11272
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1521 раз.
Подякували: 3343 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 22:12

  antey1969 написав:
  jump написав:Україна розглядає можливість реструктуризації боргу
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/30/688737/
Другого выхода просто нет, если не считать списания.
Надеюсь, ОВГЗ это не коснется? :( :(
asti
 
Повідомлень: 2767
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 22:43

  antey1969 написав:
  jump написав:Україна розглядає можливість реструктуризації боргу
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/30/688737/

Другого выхода просто нет, если не считать списания.


Списание - самая эффективная (для должника) форма реструктуризации )
adeges
 
Повідомлень: 3997
З нами з: 14.03.06
Подякував: 308 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 23:03

  asti написав:
  antey1969 написав:
  jump написав:Україна розглядає можливість реструктуризації боргу
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/30/688737/
Другого выхода просто нет, если не считать списания.
Надеюсь, ОВГЗ это не коснется? :( :(


Реструктуризація облігацій України заради зниження боргового тягаря допоможе гарантувати, що фінансування від союзників у сфері оборони та гуманітарної допомоги не спрямовуватиметься на погашення власникам облігацій.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 30 чер, 2022 23:07, всього редагувалось 4 разів.
Moneta
 
Повідомлень: 2983
З нами з: 26.06.11
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 23:04

  greenozon написав:Президент підписав 7418
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39708
Але він ще не набрав чинності. Його ще раз має підписати ГВР і направити на публікацію. Вступить в дію з опівночі наступної доби після публікації в визначених паперових держ.виданнях. Бували і з цим затримки, були випадки коли так і не опубліковували належним чином, й закони не стали чинними. Т.ч. ще пару днів, як мінімум, буде безкоштовне розмитнення
Востаннє редагувалось Visky в Чет 30 чер, 2022 23:17, всього редагувалось 1 раз.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 859
З нами з: 27.04.10
Подякував: 73 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 23:12

  asti написав:
  antey1969 написав:
  jump написав:Україна розглядає можливість реструктуризації боргу
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/30/688737/
Другого выхода просто нет, если не считать списания.
Надеюсь, ОВГЗ это не коснется? :( :(
Можливо, буде поетапно: Спочатку запустять переговори з найбільшими власниками Зовнішніх і Варантів, а потім можуть так само - по довоєнним ОВДП, а військовіЦП, думаю, не чіпатимуть.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 859
З нами з: 27.04.10
Подякував: 73 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:54

Запорожье
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.2/37.4
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7556
З нами з: 20.11.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 2092 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:26

35.35-35.38/35.48-35.50
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11523
З нами з: 19.05.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 4520 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сьогодні - 1 липня (а ми пам'ятаємо, що сьогодні починає діяти) ;)
Тож, по логіці - курс долара сьогодні(і, можливо, ще і весь наступний тиждень) - плавно вниз?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3494
З нами з: 18.03.21
Подякував: 133 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
3
1
1
  #<1 ... 9622962396249625>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3081, 3082, 3083
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30825 31847093
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 чер, 2022 11:49
greenozon
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1609 11270324
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 чер, 2022 16:17
chipmunk
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22529447
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1705)
01.07.2022 12:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.