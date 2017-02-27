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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9622962396249625
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:20

  Успіх написав:Сьогодні - 1 липня (а ми пам'ятаємо, що сьогодні починає діяти)
Тож, по логіці - курс долара сьогодні(і, можливо, ще і весь наступний тиждень) - плавно вниз?
Ті, хто донедавна робили те, чому з сьогоднішнього дня буде перешкоджати те, що підписав учора той, кого вибрали 73% робили це за те, що було куплено ще тоді коли те, що зараз коштУє 35 коштувало 27-28...Тому якщо й додолу, то не дуже//)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:41

Національний банк України (НБУ) протягом червня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 31,0 млн доларів і продав 3 987,3 млн доларів. Негативне сальдо досягло історичного максимуму-3 956,3 млн доларів.


Про це повідомляє НБУ.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:09

  Moneta написав:Національний банк України (НБУ) протягом червня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 31,0 млн доларів і продав 3 987,3 млн доларів. Негативне сальдо досягло історичного максимуму-3 956,3 млн доларів.


Про це повідомляє НБУ.

Постепенно нарастает, потому что первые месяцы войны Украина жила на старых запасах импорта.
Постепенно заканчиваются то одни, то другие товарные позиции (доходит информация со складов), и приходится закупать с каждым месяцем все более широкий товарный ряд.
antey1969
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