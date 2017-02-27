Ті, хто донедавна робили те, чому з сьогоднішнього дня буде перешкоджати те, що підписав учора той, кого вибрали 73% робили це за те, що було куплено ще тоді коли те, що зараз коштУє 35 коштувало 27-28...Тому якщо й додолу, то не дуже//)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:20
Ті, хто донедавна робили те, чому з сьогоднішнього дня буде перешкоджати те, що підписав учора той, кого вибрали 73% робили це за те, що було куплено ще тоді коли те, що зараз коштУє 35 коштувало 27-28...Тому якщо й додолу, то не дуже//)
Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:41
Національний банк України (НБУ) протягом червня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 31,0 млн доларів і продав 3 987,3 млн доларів. Негативне сальдо досягло історичного максимуму-3 956,3 млн доларів.
Про це повідомляє НБУ.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:09
Постепенно нарастает, потому что первые месяцы войны Украина жила на старых запасах импорта.
Постепенно заканчиваются то одни, то другие товарные позиции (доходит информация со складов), и приходится закупать с каждым месяцем все более широкий товарный ряд.
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