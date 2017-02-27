RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9622962396249625
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:20

  Успіх написав:Сьогодні - 1 липня (а ми пам'ятаємо, що сьогодні починає діяти)
Тож, по логіці - курс долара сьогодні(і, можливо, ще і весь наступний тиждень) - плавно вниз?
Ті, хто донедавна робили те, чому з сьогоднішнього дня буде перешкоджати те, що підписав учора той, кого вибрали 73% робили це за те, що було куплено ще тоді коли те, що зараз коштУє 35 коштувало 27-28...Тому якщо й додолу, то не дуже//)
asti
 
Повідомлень: 2767
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:41

Національний банк України (НБУ) протягом червня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 31,0 млн доларів і продав 3 987,3 млн доларів. Негативне сальдо досягло історичного максимуму-3 956,3 млн доларів.


Про це повідомляє НБУ.
Moneta
 
Повідомлень: 2983
З нами з: 26.06.11
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:09

  Moneta написав:Національний банк України (НБУ) протягом червня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 31,0 млн доларів і продав 3 987,3 млн доларів. Негативне сальдо досягло історичного максимуму-3 956,3 млн доларів.


Про це повідомляє НБУ.

Постепенно нарастает, потому что первые месяцы войны Украина жила на старых запасах импорта.
Постепенно заканчиваются то одни, то другие товарные позиции (доходит информация со складов), и приходится закупать с каждым месяцем все более широкий товарный ряд.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11272
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1521 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:02

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.2/37.4

военные подъехали...
USD/UAH 35.7/35.85
EUR/UAH 37.35/37.6
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7562
З нами з: 20.11.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 2095 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:08

  antey1969 написав:
  jump написав:Україна розглядає можливість реструктуризації боргу
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/30/688737/

Другого выхода просто нет, если не считать списания.

есть другой вариант.
получить новые более дешевые кредиты чтоб отдавать старые
таким образом Украину сделают максимально надежным заёмщиком даже в военное время
думаю реструктуризации не будет
там не такие большие долги
Олежан
 
Повідомлень: 726
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:40

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.2/37.4

военные подъехали...
USD/UAH 35.7/35.85
EUR/UAH 37.35/37.6

USD/UAH 35.75/35.9
EUR/UAH 37.40/37.6
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7562
З нами з: 20.11.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 2095 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:31

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................01.07.2022..........04.07.2022
дата розрахунку...............30.06.2022...........01.07.2022
Євро..................................30,4017................30,526...+0.41%
Долар США.......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0434 (вчера 1.0392).

Индекс доллара DXY в 15-00 105.18 (вчера 105.42)
После роста накануне доллар немного опустился.

В среду были погашены облигации, находившиеся на балансе НБУ на сумму 2.5 млрд.грн.
Это были облигации, выпущенные в 14 году.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6536
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5484 раз.
Подякували: 16852 раз.
 
Профіль
51
27
31
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:40

"А в завтрашній день не тільки лиш всі можуть дивитись"©)))

  somilitark написав:Добрий день усім.
Завтра цікавий день, справа в тому, що податки повертаються, євробляхи вже масово не поїдуть, бо драконівськи ставки мита завтра будуть діяти в повному обсязі, теоретично валюти потрібно буде менше.
Попит на валюту зменшиться. Є надія, що попит на готівці вщухне і буде переважати пропозиція, це закладе фундамент до ревальвації, бо попит на міжбанку теж повинен скоротитися

Настав "завтрашній день" - але бачимо, що щось пішло не так... :roll:
Більше того - ще й трохи підросли🙄
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3497
З нами з: 18.03.21
Подякував: 133 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
3
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:07

  Успіх написав:
  somilitark написав:Добрий день усім.
Завтра цікавий день, справа в тому, що податки повертаються, євробляхи вже масово не поїдуть, бо драконівськи ставки мита завтра будуть діяти в повному обсязі, теоретично валюти потрібно буде менше.
Попит на валюту зменшиться. Є надія, що попит на готівці вщухне і буде переважати пропозиція, це закладе фундамент до ревальвації, бо попит на міжбанку теж повинен скоротитися

Настав "завтрашній день" - але бачимо, що щось пішло не так... :roll:
Більше того - ще й трохи підросли🙄

немного по теме евроблях
цены на машины ценой 15-20 тысяч опустились на 1-2 тысячи в период безпошлиного ввоза.Больше всего подешевели корчи 3-6 тысяч долларов. Но покупка такого чуда сейчас с ценами на бензин и запчасти не факт что правильное решение.
После отмены ввоза безакциза машин-подоражают корчи и сегмент 15-20 может прибавить 1-2 тысячи. Почему вы спросите 1-2 а не 6.А потому что заработает привычная схема завоза на фирмы с занижением оценочной стоимости на таможне.Так что таможня потирает руки.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1024
З нами з: 20.01.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:43

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.2/37.4

военные подъехали...
USD/UAH 35.7/35.85
EUR/UAH 37.35/37.6

USD/UAH 35.75/35.9
EUR/UAH 37.40/37.6

откатили
USD/UAH 35.65/35.8
EUR/UAH 37.1/37.4
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7562
З нами з: 20.11.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 2095 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9622962396249625
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dobrriy, evaw_tarsh і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3081, 3082, 3083
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30825 31885246
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 чер, 2022 11:49
greenozon
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1609 11270352
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 чер, 2022 16:17
chipmunk
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22529475
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1712)
01.07.2022 17:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.