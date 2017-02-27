Ті, хто донедавна робили те, чому з сьогоднішнього дня буде перешкоджати те, що підписав учора той, кого вибрали 73% робили це за те, що було куплено ще тоді коли те, що зараз коштУє 35 коштувало 27-28...Тому якщо й додолу, то не дуже//)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:20
Ті, хто донедавна робили те, чому з сьогоднішнього дня буде перешкоджати те, що підписав учора той, кого вибрали 73% робили це за те, що було куплено ще тоді коли те, що зараз коштУє 35 коштувало 27-28...Тому якщо й додолу, то не дуже//)
Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:41
Національний банк України (НБУ) протягом червня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 31,0 млн доларів і продав 3 987,3 млн доларів. Негативне сальдо досягло історичного максимуму-3 956,3 млн доларів.
Про це повідомляє НБУ.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:09
Постепенно нарастает, потому что первые месяцы войны Украина жила на старых запасах импорта.
Постепенно заканчиваются то одни, то другие товарные позиции (доходит информация со складов), и приходится закупать с каждым месяцем все более широкий товарный ряд.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:02
Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:08
есть другой вариант.
получить новые более дешевые кредиты чтоб отдавать старые
таким образом Украину сделают максимально надежным заёмщиком даже в военное время
думаю реструктуризации не будет
там не такие большие долги
Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:40
Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:31
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................01.07.2022..........04.07.2022
дата розрахунку...............30.06.2022...........01.07.2022
Євро..................................30,4017................30,526...+0.41%
Долар США.......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0434 (вчера 1.0392).
Индекс доллара DXY в 15-00 105.18 (вчера 105.42)
После роста накануне доллар немного опустился.
В среду были погашены облигации, находившиеся на балансе НБУ на сумму 2.5 млрд.грн.
Это были облигации, выпущенные в 14 году.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:40
"А в завтрашній день не тільки лиш всі можуть дивитись"©)))
Настав "завтрашній день" - але бачимо, що щось пішло не так...
Більше того - ще й трохи підросли🙄
Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:07
немного по теме евроблях
цены на машины ценой 15-20 тысяч опустились на 1-2 тысячи в период безпошлиного ввоза.Больше всего подешевели корчи 3-6 тысяч долларов. Но покупка такого чуда сейчас с ценами на бензин и запчасти не факт что правильное решение.
После отмены ввоза безакциза машин-подоражают корчи и сегмент 15-20 может прибавить 1-2 тысячи. Почему вы спросите 1-2 а не 6.А потому что заработает привычная схема завоза на фирмы с занижением оценочной стоимости на таможне.Так что таможня потирает руки.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:43
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