|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:00
konstantin kirovograd написав:
А потому что заработает привычная схема завоза на фирмы с занижением оценочной стоимости на таможне. Так что таможня потирает руки.
Митники та їхні "утриманці" в столиці і "парєшалі вапрос" з гауптманцевим і Ко., прикриваючись проплаченими розповідями про: 1) черги, які заважають волонтерам; 2) захмарно дорогі авто; 3) якісь там реакції ойропейців і зменшення через це обсягів гумдопомоги (!) тощо.
Сам гауптманцев нічого не зробив, аби люди не втратили авто, житло, життя. Навпаки, не дав збільшити витрати на ЗСУ.
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1721
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лип, 2022 09:30
centurionus написав:
Митники та їхні "утриманці" в столиці і "парєшалі вапрос" з гауптманцевим і Ко., прикриваючись проплаченими розповідями про: 1) черги, які заважають волонтерам; 2) захмарно дорогі авто; 3) якісь там реакції ойропейців і зменшення через це обсягів гумдопомоги (!) тощо.
Сам гауптманцев нічого не зробив, аби люди не втратили авто, житло, життя. Навпаки, не дав збільшити витрати на ЗСУ.
"Президенту положили на стол все провалы Гетманцева, но он сказал, что знает об этом, но уберёт этого «гения» после войны. Ну флаг, как говорится в руки. Только после войны абсолютно все будут против Зеленского. Поскольку все видят все и отсутствие критики было актом благодарности за личное мужество Зеленского, а не за абсолютно провальную политику в сфере экономики. Из этого я делаю вывод, что государство абсолютно не хочет изменяться." Романенко
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1510
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3037 раз.
- Подякували: 603 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лип, 2022 09:33
konstantin kirovograd написав:
После отмены ввоза безакциза машин-подоражают корчи и сегмент 15-20 может прибавить 1-2 тысячи. Почему вы спросите 1-2 а не 6.А потому что заработает привычная схема завоза на фирмы с занижением оценочной стоимости на таможне.Так что таможня потирает руки.
Бюджетні нероби сиділи і потирали руки, що всі так візьмуть і почнуть платити +30% на рівному місці. Перше число ж настало! Навіть уже рахували скільки отримає бюджет та валютне сальдо. Але щось пішло нетак.
Ви особисто часто купуєте товари на хотлайні по 20к, якщо є контрабасна альтернатива за 15к?
Востаннє редагувалось Moneta
в Суб 02 лип, 2022 09:40, всього редагувалось 1 раз.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2985
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 1406 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 02 лип, 2022 09:34
Запорожье
USD/UAH 35.65/35.8
EUR/UAH 37.1/37.4
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7565
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 2096 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лип, 2022 10:02
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.65/35.8
EUR/UAH 37.1/37.4
🇺🇸USD 35.65 35.75
🇪🇺EUR 37.05 37.30
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7565
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 2096 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30826
|32025676
|
|
|1609
|11270485
|
|
|7972
|22529567
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|