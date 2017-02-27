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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9623962496259626
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:00

  konstantin kirovograd написав:А потому что заработает привычная схема завоза на фирмы с занижением оценочной стоимости на таможне. Так что таможня потирает руки.

Митники та їхні "утриманці" в столиці і "парєшалі вапрос" з гауптманцевим і Ко., прикриваючись проплаченими розповідями про: 1) черги, які заважають волонтерам; 2) захмарно дорогі авто; 3) якісь там реакції ойропейців і зменшення через це обсягів гумдопомоги (!) тощо.
Сам гауптманцев нічого не зробив, аби люди не втратили авто, житло, життя. Навпаки, не дав збільшити витрати на ЗСУ.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 09:30

  centurionus написав:Митники та їхні "утриманці" в столиці і "парєшалі вапрос" з гауптманцевим і Ко., прикриваючись проплаченими розповідями про: 1) черги, які заважають волонтерам; 2) захмарно дорогі авто; 3) якісь там реакції ойропейців і зменшення через це обсягів гумдопомоги (!) тощо.
Сам гауптманцев нічого не зробив, аби люди не втратили авто, житло, життя. Навпаки, не дав збільшити витрати на ЗСУ.


"Президенту положили на стол все провалы Гетманцева, но он сказал, что знает об этом, но уберёт этого «гения» после войны. Ну флаг, как говорится в руки. Только после войны абсолютно все будут против Зеленского. Поскольку все видят все и отсутствие критики было актом благодарности за личное мужество Зеленского, а не за абсолютно провальную политику в сфере экономики. Из этого я делаю вывод, что государство абсолютно не хочет изменяться." Романенко
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 09:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  konstantin kirovograd написав:После отмены ввоза безакциза машин-подоражают корчи и сегмент 15-20 может прибавить 1-2 тысячи. Почему вы спросите 1-2 а не 6.А потому что заработает привычная схема завоза на фирмы с занижением оценочной стоимости на таможне.Так что таможня потирает руки.


Бюджетні нероби сиділи і потирали руки, що всі так візьмуть і почнуть платити +30% на рівному місці. Перше число ж настало! Навіть уже рахували скільки отримає бюджет та валютне сальдо. Але щось пішло нетак.

Ви особисто часто купуєте товари на хотлайні по 20к, якщо є контрабасна альтернатива за 15к? :D
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 02 лип, 2022 09:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 09:34

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edvardd
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  edvardd написав:Запорожье
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EUR/UAH 37.1/37.4

🇺🇸USD 35.65 35.75
🇪🇺EUR 37.05 37.30
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 11:34

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.65/35.8
EUR/UAH 37.1/37.4

🇺🇸USD 35.65 35.75
🇪🇺EUR 37.05 37.30

🇺🇸USD 35.55 35.7
🇪🇺EUR 37.00 37.25
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  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.65/35.8
EUR/UAH 37.1/37.4

🇺🇸USD 35.65 35.75
🇪🇺EUR 37.05 37.30

🇺🇸USD 35.55 35.7
🇪🇺EUR 37.00 37.25



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