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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9623962496259626
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:00

  konstantin kirovograd написав:А потому что заработает привычная схема завоза на фирмы с занижением оценочной стоимости на таможне. Так что таможня потирает руки.

Митники та їхні "утриманці" в столиці і "парєшалі вапрос" з гауптманцевим і Ко., прикриваючись проплаченими розповідями про: 1) черги, які заважають волонтерам; 2) захмарно дорогі авто; 3) якісь там реакції ойропейців і зменшення через це обсягів гумдопомоги (!) тощо.
Сам гауптманцев нічого не зробив, аби люди не втратили авто, житло, життя. Навпаки, не дав збільшити витрати на ЗСУ.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 09:30

  centurionus написав:Митники та їхні "утриманці" в столиці і "парєшалі вапрос" з гауптманцевим і Ко., прикриваючись проплаченими розповідями про: 1) черги, які заважають волонтерам; 2) захмарно дорогі авто; 3) якісь там реакції ойропейців і зменшення через це обсягів гумдопомоги (!) тощо.
Сам гауптманцев нічого не зробив, аби люди не втратили авто, житло, життя. Навпаки, не дав збільшити витрати на ЗСУ.


"Президенту положили на стол все провалы Гетманцева, но он сказал, что знает об этом, но уберёт этого «гения» после войны. Ну флаг, как говорится в руки. Только после войны абсолютно все будут против Зеленского. Поскольку все видят все и отсутствие критики было актом благодарности за личное мужество Зеленского, а не за абсолютно провальную политику в сфере экономики. Из этого я делаю вывод, что государство абсолютно не хочет изменяться." Романенко
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 09:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  konstantin kirovograd написав:После отмены ввоза безакциза машин-подоражают корчи и сегмент 15-20 может прибавить 1-2 тысячи. Почему вы спросите 1-2 а не 6.А потому что заработает привычная схема завоза на фирмы с занижением оценочной стоимости на таможне.Так что таможня потирает руки.


Бюджетні нероби сиділи і потирали руки, що всі так візьмуть і почнуть платити +30% на рівному місці. Перше число ж настало! Навіть уже рахували скільки отримає бюджет та валютне сальдо. Але щось пішло нетак.

Ви особисто часто купуєте товари на хотлайні по 20к, якщо є контрабасна альтернатива за 15к? :D
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 02 лип, 2022 09:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 09:34

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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 10:02

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.65/35.8
EUR/UAH 37.1/37.4

🇺🇸USD 35.65 35.75
🇪🇺EUR 37.05 37.30
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 11:34

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.65/35.8
EUR/UAH 37.1/37.4

🇺🇸USD 35.65 35.75
🇪🇺EUR 37.05 37.30

🇺🇸USD 35.55 35.7
🇪🇺EUR 37.00 37.25
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  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.65/35.8
EUR/UAH 37.1/37.4

🇺🇸USD 35.65 35.75
🇪🇺EUR 37.05 37.30

🇺🇸USD 35.55 35.7
🇪🇺EUR 37.00 37.25



🇺🇸USD 35.35/40 35.50/55
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 15:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Отчеты появляются строго по расписанию – за пред месяц в конце следующего. Что видим по валютно-торговому балансу?

За май 2022 по товарам ушли в минус ярд дол. Основная причина – существенный рост импорта с 2,7 млрд до 3,7 млрд дол.
Экспорт услуг снизился с 1,7 ярда дол до 1,2. Походу ИТники таки перестали заводить валюту.
Зато импорт услуг с 1,2 ярда вырос до 2,3 ярда. На фоне запрета вывода дивидендов – думаю какой-то схематоз, другого объяснения не вижу.
Т.е. по услуг еще минус один ярд дол. Товары плюс услуги – минус 2 ярда дол.

Переводы от заробитчан – примерно на том же уровне 1,2-1.2 ярда в месяц.

мораль сей басни - фикс курс надо отменять, свои положительные моменты он отыграл, в настоящее время влияние фиксированного курса негативно.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 02 лип, 2022 16:07, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 15:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По сводному бюджету.
Доходы за май – 125 ярдов грн плюс 16 ярдов от ЕС.
Расходы - 242 ярда грн, из них на оборону 97, МВД и проч – 38, до конца непонятная статья общегосударственные функции – 34. Почему загадочная? Потому что на эту статью в 2021 году ушло больше, чем на оборону, и на охрану порядка – 253 ярда против 127 ярдов оборона и 176 ярдов – МВД.

В целом на зп – 110 ярдов грн.
Зато на экономику – 0. С одной стороны, в такой ситуации понятно. С другой экономику надо вытягивать, в частности столь нелюбимых на форуме экспортеров. Курс – 29, НДС не возмещают, все программы поддержки свернуты. Интересно, а 5-7-9 работает программа?

В общем дефицит за май 100 млрд грн, который закрыли 50 ярдов эмиссии и 50 ярдов помощи – примерно.
Хочу обратить внимание, что портфель ОВГЗ растет только на сумму эмиссии НБУ. Т.е. проводить дополнительные заимствования не получается. Банки чуть снизили свой портфель на 13 ярдов – некоторым надо срочно гасить дорогой рефинанс.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 15:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Самый оперативный отчет по анализу ликвидности.
Видим, что бюджет влил в банковскую систему 155 млрд грн.
В апреле всего 102 млрд грн.

Можно условно считать, большая часть – за счет покупки НБУ облигаций в сумме 105 млрд грн, т.е. эмиссия. Остальное – внешняя помощь.
Но если в апреле почти вся лишняя гривна ушла на покупку валюты, то сейчас на покупку валюты только 116 млрд грн, на 28 ярдов погасили рефинанс, остальное осталось в банковской системе и повысило ее ликвидность на 25 ярдов – пока лежит в депосертификатах.

Время от времени задавал вопрос – если все покупают валюту, то почему нет роста денег в кеше, в мае даже пошел возврат. Ответ похоже в том, что сейчас в кеш уходит сразу валюта, хотя формально это запрещено.
По статье «готивкова валюта поза банками» в разделе ВЭД в апреле прошел 1 яhд дол, в мае – 1,5 ярда. Средняя за прошлый год – 500 млн. НБУ сам пишет, что в эту статью попало снятие денег за рубежом.
Shaman
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  #<1 ... 9623962496259626
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