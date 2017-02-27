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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9624962596269627
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 19:05

  Shaman написав:Экспорт услуг снизился с 1,7 ярда дол до 1,2. Походу ИТники таки перестали заводить валюту.
Зато импорт услуг с 1,2 ярда вырос до 2,3 ярда. На фоне запрета вывода дивидендов – думаю какой-то схематоз, другого объяснения не вижу.

Экспорт услуг снизился - айтишники. Импорт услуг увеличился - схематоз. :)
Вы так классно разложили по полочкам отчёты притянув за уши причины (подставив то, что нам заливают из всех чайников). И как вишенка на торте - вывод курс пора отпускать. Ну если пора значит отпустят :) ТАМ же тоже штаны протирают аналитики не хуже Вас.
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 19:06

  Игорь написав:
  Shaman написав:Экспорт услуг снизился с 1,7 ярда дол до 1,2. Походу ИТники таки перестали заводить валюту.
Зато импорт услуг с 1,2 ярда вырос до 2,3 ярда. На фоне запрета вывода дивидендов – думаю какой-то схематоз, другого объяснения не вижу.

Экспорт услуг снизился - айтишники. Импорт услуг увеличился - схематоз. :)
Вы так классно разложили по полочкам отчёты притянув за уши причины (подставив то, что нам заливают из всех чайников). И как вишенка на торте - вывод курс пора отпускать. Ну если пора значит отпустят :) ТАМ же тоже штаны протирают аналитики не хуже Вас.

дайте свое варианты того, что произошло ;)

и судя по всему, вы даже не удосужились посмотреть на цифры...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 19:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:якщо є контрабасна альтернатива за 15к?

мне скилл позволяет купить из ebay на форвардера и переслать сюда даже то что контрабасом не возят
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 20:04

  striped написав:"Президенту положили на стол все провалы Гетманцева, но он сказал, что знает об этом, но уберёт этого «гения» после войны. Ну флаг, как говорится в руки. Только после войны абсолютно все будут против Зеленского. Поскольку все видят все и отсутствие критики было актом благодарности за личное мужество Зеленского, а не за абсолютно провальную политику в сфере экономики. Из этого я делаю вывод, что государство абсолютно не хочет изменяться." Романенко

Та буде, не хоче змінюватися. Попередня влада, при набагато менших викликах і загрозах, обвалила гривню більше як в 3 рази, а ця, при повномасштабній війні (що може бути гіршим?), якось тримає економіку на плаву. Зміна в кращу сторону наглядно!
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 20:10

  Mirax написав:
  striped написав:"Президенту положили на стол все провалы Гетманцева, но он сказал, что знает об этом, но уберёт этого «гения» после войны. Ну флаг, как говорится в руки. Только после войны абсолютно все будут против Зеленского. Поскольку все видят все и отсутствие критики было актом благодарности за личное мужество Зеленского, а не за абсолютно провальную политику в сфере экономики. Из этого я делаю вывод, что государство абсолютно не хочет изменяться." Романенко

Та буде, не хоче змінюватися. Попередня влада, при набагато менших викликах і загрозах, обвалила гривню більше як в 3 рази, а ця, при повномасштабній війні (що може бути гіршим?), якось тримає економіку на плаву. Зміна в кращу сторону наглядно!

У 90% пересічних куряча пам'ять. Гривня в 3 рази обвалилася тільки через 8-9 місяців як був захоплений Крим, ДОнецьк та Луганськ.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 20:23

  Shaman написав:Отчеты появляются строго по расписанию – за пред месяц в конце следующего. Что видим по валютно-торговому балансу?

За май 2022 по товарам ушли в минус ярд дол. Основная причина – существенный рост импорта с 2,7 млрд до 3,7 млрд дол.
Экспорт услуг снизился с 1,7 ярда дол до 1,2. Походу ИТники таки перестали заводить валюту.
Зато импорт услуг с 1,2 ярда вырос до 2,3 ярда. На фоне запрета вывода дивидендов – думаю какой-то схематоз, другого объяснения не вижу.
Т.е. по услуг еще минус один ярд дол. Товары плюс услуги – минус 2 ярда дол.

Переводы от заробитчан – примерно на том же уровне 1,2-1.2 ярда в месяц.

мораль сей басни - фикс курс надо отменять, свои положительные моменты он отыграл, в настоящее время влияние фиксированного курса негативно.

Для чого це? Щоб олені розігнали курс до 40-45? Назад пасту в тюбик заштовхати буде набагато важче. У нас з'явилося багато критичного імпорту, той же бензин. Тутешній бізнес, при таких видатках, не зможе генерувати прибуток (не всі ж у нас айтішники), економіка звалиться в стагнацію. Не мудре рішення, прямо скажу - дурнувате!
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 20:43

  Zebra написав:У 90% пересічних куряча пам'ять. Гривня в 3 рази обвалилася тільки через 8-9 місяців як був захоплений Крим, ДОнецьк та Луганськ.

І що це доводить? Тоді не було гірше як тепер. Розбомблені НПЗ, залізничні вузли, міста по всій країні, мільйони біженців, блокований експорт морем, крадене зерно, самі бачите. Чи не бачите?
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 20:46

  Mirax написав:
  Zebra написав:У 90% пересічних куряча пам'ять. Гривня в 3 рази обвалилася тільки через 8-9 місяців як був захоплений Крим, ДОнецьк та Луганськ.

І що це доводить? Тоді не було гірше як тепер. Розбомблені НПЗ, залізничні вузли, міста по всій країні, мільйони біженців, блокований експорт морем, крадене зерно, самі бачите. Чи не бачите?

Бачу, що ви не бачите. Тоді ніхто мільярдних грантів не засилав.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 20:55

  Zebra написав:Бачу, що ви не бачите. Тоді ніхто мільярдних грантів не засилав.

За це треба подякувати нашим друзям на Заході. Так і виклики на порядки більші, що й вони там прозріли. І влада не краде, як попередня, треба визнати, чому курс гривні дуже добрий індикатор. Я хоч в другому турі за Зеленського не голосував, та чим далі, тим більше переконуюся, що помилявся. Все пізнається в порівнянні.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 21:04

  Mirax написав:
  Zebra написав:Бачу, що ви не бачите. Тоді ніхто мільярдних грантів не засилав.

За це треба подякувати нашим друзям на Заході. Так і виклики на порядки більші, що й вони там прозріли. І влада не краде, як попередня, треба визнати. Я хоч за в другому турі за Зеленського не голосував, та чим далі, тим більше переконуюся, що помилявся.

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  #<1 ... 9624962596269627
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