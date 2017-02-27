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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9626962796289629>
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 21:16

  Zebra написав:Зображення

Гарматним м'ясом закидувати, це не наш метод. Тоді, після нападу Россії, у нас не було би ні армії, ні доріг. А от про перехід на виключно професійну армію проголосив курс якраз нинішній президент.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 21:16

  Игорь написав:
  Shaman написав:Экспорт услуг снизился с 1,7 ярда дол до 1,2. Походу ИТники таки перестали заводить валюту.
Зато импорт услуг с 1,2 ярда вырос до 2,3 ярда. На фоне запрета вывода дивидендов – думаю какой-то схематоз, другого объяснения не вижу.

Экспорт услуг снизился - айтишники. Импорт услуг увеличился - схематоз. :)
Вы так классно разложили по полочкам отчёты притянув за уши причины (подставив то, что нам заливают из всех чайников). И как вишенка на торте - вывод курс пора отпускать. Ну если пора значит отпустят :) ТАМ же тоже штаны протирают аналитики не хуже Вас.


Айтишники больше не заводят валюту, которую обяжут продать по 29.25.
Вот незадача, а что не так?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 21:17

  Mirax написав:
  Shaman написав:Отчеты появляются строго по расписанию – за пред месяц в конце следующего. Что видим по валютно-торговому балансу?

За май 2022 по товарам ушли в минус ярд дол. Основная причина – существенный рост импорта с 2,7 млрд до 3,7 млрд дол.
Экспорт услуг снизился с 1,7 ярда дол до 1,2. Походу ИТники таки перестали заводить валюту.
Зато импорт услуг с 1,2 ярда вырос до 2,3 ярда. На фоне запрета вывода дивидендов – думаю какой-то схематоз, другого объяснения не вижу.
Т.е. по услуг еще минус один ярд дол. Товары плюс услуги – минус 2 ярда дол.

Переводы от заробитчан – примерно на том же уровне 1,2-1.2 ярда в месяц.

мораль сей басни - фикс курс надо отменять, свои положительные моменты он отыграл, в настоящее время влияние фиксированного курса негативно.

Для чого це? Щоб олені розігнали курс до 40-45? Назад пасту в тюбик заштовхати буде набагато важче. У нас з'явилося багато критичного імпорту, той же бензин. Тутешній бізнес, при таких видатках, не зможе генерувати прибуток (не всі ж у нас айтішники), економіка звалиться в стагнацію. Не мудре рішення, прямо скажу - дурнувате!

у нас уже критический импорт 2/3 от довоенного.
рост импорта мая к апрелю - 1 ярд дол. из них 500 млн - по статье "Машини, устаткування, транспортні засоби та прилади" - чтобы это такое? ;)

уже много раз писал - как раз девал поможет местному бизнесу, который сейчас душит импорт.

пасту уже выдавили, запустив эмиссию...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 02 лип, 2022 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 21:22

  Mirax написав:А от про перехід на виключно професійну армію проголосив курс якраз нинішній президент.

*рукаліцо*
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Captain Obvious написав:Айтишники больше не заводят валюту, которую обяжут продать по 29.25.
Вот незадача, а что не так?

здрасте.
в снять нал и поменять не?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 21:32

  Shaman написав:у нас уже критический импорт 2/3 от довоенного.
рост импорта мая к апрелю - 1 ярд дол. из них 500 млн - по статье "Машини, устаткування, транспортні засоби та прилади" - чтобы это такое? ;)

Так це не через курс, а через безмитне ввезення.

  Shaman написав:уже много раз писал - как раз девал поможет местному бизнесу, который сейчас душит импорт.

Ввізне мито і квоти ще більше допоможуть. Загальноєвропейська практика.

  Shaman написав:пасту уже выдавили, запустив эмиссию...

Як видусили, так і зв'язали, на тих же депосертифікатах. Все, нема зайвих гривень оленів ганяти.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 21:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Moneta написав:
  konstantin kirovograd написав:
Ви особисто часто купуєте товари на хотлайні по 20к, якщо є контрабасна альтернатива за 15к? :D


Пару тижнів тому придбав індукцію. В офіціалів цінник був 26-33, контрабас від 13к. В Польщі, звідки воно все і їде, пошуком за 5 хв ціни 1600 злотих, певно що є і акції, і можна знайти дешевше, і якось промутити таксфрі.. звісно, що лишив офіціалів без навару
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 21:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 21:45

  Zebra написав:
  Mirax написав:А от про перехід на виключно професійну армію проголосив курс якраз нинішній президент.

*рукаліцо*

Старіємо, старіємо, губимо колишню легкість. :lol:

Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 22:16

  Alex_ki написав:
Moneta написав:
  konstantin kirovograd написав:
Ви особисто часто купуєте товари на хотлайні по 20к, якщо є контрабасна альтернатива за 15к? :D


Пару тижнів тому придбав індукцію. В офіціалів цінник був 26-33, контрабас від 13к. В Польщі, звідки воно все і їде, пошуком за 5 хв ціни 1600 злотих, певно що є і акції, і можна знайти дешевше, і якось промутити таксфрі.. звісно, що лишив офіціалів без навару


Купил индукцию в Германии одноконфорную за 20 евро.
Работает ужо три года.
Хомякоид
 
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