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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Mirax
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Додано: Суб 02 лип, 2022 21:16
Игорь написав: Shaman написав:
Экспорт услуг снизился с 1,7 ярда дол до 1,2. Походу ИТники таки перестали заводить валюту.
Зато импорт услуг с 1,2 ярда вырос до 2,3 ярда. На фоне запрета вывода дивидендов – думаю какой-то схематоз, другого объяснения не вижу.
Экспорт услуг снизился - айтишники. Импорт услуг увеличился - схематоз.
Вы так классно разложили по полочкам отчёты притянув за уши причины (подставив то, что нам заливают из всех чайников). И как вишенка на торте - вывод курс пора отпускать. Ну если пора значит отпустят
ТАМ же тоже штаны протирают аналитики не хуже Вас.
Айтишники больше не заводят валюту, которую обяжут продать по 29.25.
Вот незадача, а что не так?
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Captain Obvious
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Додано: Суб 02 лип, 2022 21:17
Mirax написав: Shaman написав:
Отчеты появляются строго по расписанию – за пред месяц в конце следующего. Что видим по валютно-торговому балансу?
За май 2022 по товарам ушли в минус ярд дол. Основная причина – существенный рост импорта с 2,7 млрд до 3,7 млрд дол.
Экспорт услуг снизился с 1,7 ярда дол до 1,2. Походу ИТники таки перестали заводить валюту.
Зато импорт услуг с 1,2 ярда вырос до 2,3 ярда. На фоне запрета вывода дивидендов – думаю какой-то схематоз, другого объяснения не вижу.
Т.е. по услуг еще минус один ярд дол. Товары плюс услуги – минус 2 ярда дол.
Переводы от заробитчан – примерно на том же уровне 1,2-1.2 ярда в месяц.
мораль сей басни - фикс курс надо отменять, свои положительные моменты он отыграл, в настоящее время влияние фиксированного курса негативно.
Для чого це? Щоб олені розігнали курс до 40-45? Назад пасту в тюбик
заштовхати буде набагато важче. У нас з'явилося багато критичного імпорту, той же бензин. Тутешній бізнес, при таких видатках, не зможе генерувати прибуток (не всі ж у нас айтішники), економіка звалиться в стагнацію. Не мудре рішення, прямо скажу - дурнувате!
у нас уже критический импорт 2/3 от довоенного.
рост импорта мая к апрелю - 1 ярд дол. из них 500 млн - по статье "Машини, устаткування, транспортні засоби та прилади" - чтобы это такое?
уже много раз писал - как раз девал поможет местному бизнесу, который сейчас душит импорт.
пасту уже выдавили, запустив эмиссию...
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 02 лип, 2022 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Shaman
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Додано: Суб 02 лип, 2022 21:22
Mirax написав:
А от про перехід на виключно професійну армію проголосив курс якраз нинішній президент.
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2
Додано: Суб 02 лип, 2022 21:31
Captain Obvious написав:
Айтишники больше не заводят валюту, которую обяжут продать по 29.25.
Вот незадача, а что не так?
здрасте.
в снять нал и поменять не?
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Додано: Суб 02 лип, 2022 21:32
Shaman написав:
у нас уже критический импорт 2/3 от довоенного.
рост импорта мая к апрелю - 1 ярд дол. из них 500 млн - по статье "Машини, устаткування, транспортні засоби та прилади" - чтобы это такое?
Так це не через курс, а через безмитне ввезення.
Shaman написав:
уже много раз писал - как раз девал поможет местному бизнесу, который сейчас душит импорт.
Ввізне мито і квоти ще більше допоможуть. Загальноєвропейська практика.
Shaman написав:
пасту уже выдавили, запустив эмиссию...
Як видусили, так і зв'язали, на тих же депосертифікатах. Все, нема зайвих гривень оленів ганяти.
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Mirax
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Додано: Суб 02 лип, 2022 21:41
Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.
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Додано: Суб 02 лип, 2022 22:16
Alex_ki написав: Moneta написав: konstantin kirovograd написав:
Ви особисто часто купуєте товари на хотлайні по 20к, якщо є контрабасна альтернатива за 15к?
Пару тижнів тому придбав індукцію. В офіціалів цінник був 26-33, контрабас від 13к. В Польщі, звідки воно все і їде, пошуком за 5 хв ціни 1600 злотих, певно що є і акції, і можна знайти дешевше, і якось промутити таксфрі.. звісно, що лишив офіціалів без навару
Купил индукцию в Германии одноконфорную за 20 евро.
Работает ужо три года.
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Хомякоид
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