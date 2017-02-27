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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лип, 2022 21:36
Олежан написав: Captain Obvious написав:
Айтишники больше не заводят валюту, которую обяжут продать по 29.25.
Вот незадача, а что не так?
здрасте.
в снять нал и поменять не?
Вы такой потешный) Я прям улыбнулся Вашему вопросу.
Вот вам запрос для гугла - "Можно ли снять доллар с долларового счета ФОП в Украине?" Наслаждайтесь новыми знаниями.
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Додано: Суб 02 лип, 2022 21:41
Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.
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Investor_K
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Додано: Суб 02 лип, 2022 21:45
Якщо НБУ вирішить зсунути офіційний курс ближче до ринкового, який зараз збалансовано тримається біля 35. Ну наприклад встановить відразу з 29.25 на 33 офіційний і залишить обмеження на Мб все як є.
Чи зсунеться потім готівковий курс з 35 до 40?
Ринок це сприйме, як сигнал до девальваціі і міркую, що тиждень-два курс готівкового доляра теж злетить!*Відправлено з Чату
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Kofi Atta Annan
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Додано: Суб 02 лип, 2022 22:16
Alex_ki написав: Moneta написав: konstantin kirovograd написав:
Ви особисто часто купуєте товари на хотлайні по 20к, якщо є контрабасна альтернатива за 15к?
Пару тижнів тому придбав індукцію. В офіціалів цінник був 26-33, контрабас від 13к. В Польщі, звідки воно все і їде, пошуком за 5 хв ціни 1600 злотих, певно що є і акції, і можна знайти дешевше, і якось промутити таксфрі.. звісно, що лишив офіціалів без навару
Купил индукцию в Германии одноконфорную за 20 евро.
Работает ужо три года.
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Додано: Суб 02 лип, 2022 22:17
Investor_K написав:
Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.
Сколько комисия ? Как думаете сумы в десятках тыс. тоже можно снять в евро ?
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Додано: Нед 03 лип, 2022 08:28
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Додано: Нед 03 лип, 2022 08:43
Kofi Atta Annan написав:
Якщо НБУ вирішить зсунути офіційний курс ближче до ринкового, який зараз збалансовано тримається біля 35. Ну наприклад встановить відразу з 29.25 на 33 офіційний і залишить обмеження на Мб все як є.
Чи зсунеться потім готівковий курс з 35 до 40?
Ринок це сприйме, як сигнал до девальваціі і міркую, що тиждень-два курс готівкового доляра теж злетить!
Рынку уже давно насрать какой там официальный курс.
Другое дело, что кое-кто попытается на этом заработать
и задрать курс как это было в мае. Не ведитесь))
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asti
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Додано: Нед 03 лип, 2022 09:21
asti написав: Kofi Atta Annan написав:
Якщо НБУ вирішить зсунути офіційний курс ближче до ринкового, який зараз збалансовано тримається біля 35. Ну наприклад встановить відразу з 29.25 на 33 офіційний і залишить обмеження на Мб все як є.
Чи зсунеться потім готівковий курс з 35 до 40?
Ринок це сприйме, як сигнал до девальваціі і міркую, що тиждень-два курс готівкового доляра теж злетить!
Рынку уже давно насрать какой там официальный курс.
Другое дело, что кое-кто попытается на этом заработать
и задрать курс как это было в мае. Не ведитесь))
То що, курс застигне на 35?
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remark
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ЛОБ
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