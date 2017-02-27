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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9626962796289629
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 22:17

  Investor_K написав:Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.


Сколько комисия ? Как думаете сумы в десятках тыс. тоже можно снять в евро ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 22:54

  Mirax написав:
  Zebra написав:
  Mirax написав:А от про перехід на виключно професійну армію проголосив курс якраз нинішній президент.

*рукаліцо*

Старіємо, старіємо, губимо колишню легкість. :lol:

І що з того? Цей популізм якось озброїв армію?
Zebra
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