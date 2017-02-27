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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лип, 2022 22:17
Investor_K написав:
Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.
Сколько комисия ? Как думаете сумы в десятках тыс. тоже можно снять в евро ?
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Додано: Суб 02 лип, 2022 22:54
Mirax написав: Zebra написав: Mirax написав:
А от про перехід на виключно професійну армію проголосив курс якраз нинішній президент.
*рукаліцо*
Старіємо, старіємо, губимо колишню легкість.
І що з того? Цей популізм якось озброїв армію?
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Zebra
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Додано: Суб 02 лип, 2022 23:26
wtf написав: Moneta написав:
якщо є контрабасна альтернатива за 15к?
мне скилл позволяет купить из ebay на форвардера и переслать сюда даже то что контрабасом не возят
переслати не важко, головне не встряти на растоможку.
форвардери що обходять мито були ще років 5 назад, зараз уже всіх наче нагнули.
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ЛОБ
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