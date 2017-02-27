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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9625962696279628
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 21:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 21:45

Якщо НБУ вирішить зсунути офіційний курс ближче до ринкового, який зараз збалансовано тримається біля 35. Ну наприклад встановить відразу з 29.25 на 33 офіційний і залишить обмеження на Мб все як є.
Чи зсунеться потім готівковий курс з 35 до 40?
Ринок це сприйме, як сигнал до девальваціі і міркую, що тиждень-два курс готівкового доляра теж злетить!

*Відправлено з Чату
Kofi Atta Annan
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 22:17

  Investor_K написав:Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.


Сколько комисия ? Как думаете сумы в десятках тыс. тоже можно снять в евро ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 08:28

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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 08:43

  Kofi Atta Annan написав:Якщо НБУ вирішить зсунути офіційний курс ближче до ринкового, який зараз збалансовано тримається біля 35. Ну наприклад встановить відразу з 29.25 на 33 офіційний і залишить обмеження на Мб все як є.
Чи зсунеться потім готівковий курс з 35 до 40?
Ринок це сприйме, як сигнал до девальваціі і міркую, що тиждень-два курс готівкового доляра теж злетить!
Рынку уже давно насрать какой там официальный курс.
Другое дело, что кое-кто попытается на этом заработать
и задрать курс как это было в мае. Не ведитесь))
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 09:21

  asti написав:
  Kofi Atta Annan написав:Якщо НБУ вирішить зсунути офіційний курс ближче до ринкового, який зараз збалансовано тримається біля 35. Ну наприклад встановить відразу з 29.25 на 33 офіційний і залишить обмеження на Мб все як є.
Чи зсунеться потім готівковий курс з 35 до 40?
Ринок це сприйме, як сигнал до девальваціі і міркую, що тиждень-два курс готівкового доляра теж злетить!
Рынку уже давно насрать какой там официальный курс.
Другое дело, что кое-кто попытается на этом заработать
и задрать курс как это было в мае. Не ведитесь))


То що, курс застигне на 35?
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 10:12

  remark написав:
  asti написав:
  Kofi Atta Annan написав:Якщо НБУ вирішить зсунути офіційний курс ближче
до ринкового, Ринок це сприйме, як сигнал до девальваціі і міркую, що тиждень-два курс готівкового доляра теж злетить!
Рынку уже давно насрать какой там официальный курс.
Другое дело, что кое-кто попытается на этом заработать
и задрать курс как это было в мае. Не ведитесь))
То що, курс застигне на 35?
Можемо й додолу піти якщо бульбаш не нападе/)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 10:18

  asti написав:
  remark написав:
  asti написав:...
Рынку уже давно насрать какой там официальный курс.
Другое дело, что кое-кто попытается на этом заработать
и задрать курс как это было в мае. Не ведитесь))
То що, курс застигне на 35?
Можемо й додолу піти якщо бульбаш не нападе/)

идет эмиссия - в июне она ускорилась.
чудес не будет, курс доллара будет расти.

любые аналогии, которые проводят, которые не имеют численного обоснования, - это манипуляции, к сожалению.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 10:23

  Mirax написав:...
  Shaman написав:пасту уже выдавили, запустив эмиссию...

Як видусили, так і зв'язали, на тих же депосертифікатах. Все, нема зайвих гривень оленів ганяти.

как раз депосертификаты - очень хороший индикатор, что денег over дофига.

50 ярдов на коррсчетах и 190-200 ярдов - на депо.
работает 20% денег, остальные - не востребованы.
это реальность возникла в 2020-2021 гг - ее еще надо осмыслить.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 11:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ПОХ.
Можноткупить по 35,5(голубые) и даже 35,47 (зеленые).
Investor_K
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