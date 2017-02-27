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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лип, 2022 21:41
Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.
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Investor_K
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Додано: Суб 02 лип, 2022 21:45
Якщо НБУ вирішить зсунути офіційний курс ближче до ринкового, який зараз збалансовано тримається біля 35. Ну наприклад встановить відразу з 29.25 на 33 офіційний і залишить обмеження на Мб все як є.
Чи зсунеться потім готівковий курс з 35 до 40?
Ринок це сприйме, як сигнал до девальваціі і міркую, що тиждень-два курс готівкового доляра теж злетить!*Відправлено з Чату
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Kofi Atta Annan
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Додано: Суб 02 лип, 2022 22:17
Investor_K написав:
Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.
Сколько комисия ? Как думаете сумы в десятках тыс. тоже можно снять в евро ?
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Хомякоид
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Додано: Нед 03 лип, 2022 08:28
Запорожье
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edvardd
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Додано: Нед 03 лип, 2022 08:43
Kofi Atta Annan написав:
Якщо НБУ вирішить зсунути офіційний курс ближче до ринкового, який зараз збалансовано тримається біля 35. Ну наприклад встановить відразу з 29.25 на 33 офіційний і залишить обмеження на Мб все як є.
Чи зсунеться потім готівковий курс з 35 до 40?
Ринок це сприйме, як сигнал до девальваціі і міркую, що тиждень-два курс готівкового доляра теж злетить!
Рынку уже давно насрать какой там официальный курс.
Другое дело, что кое-кто попытается на этом заработать
и задрать курс как это было в мае. Не ведитесь))
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asti
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Додано: Нед 03 лип, 2022 09:21
asti написав: Kofi Atta Annan написав:
Якщо НБУ вирішить зсунути офіційний курс ближче до ринкового, який зараз збалансовано тримається біля 35. Ну наприклад встановить відразу з 29.25 на 33 офіційний і залишить обмеження на Мб все як є.
Чи зсунеться потім готівковий курс з 35 до 40?
Ринок це сприйме, як сигнал до девальваціі і міркую, що тиждень-два курс готівкового доляра теж злетить!
Рынку уже давно насрать какой там официальный курс.
Другое дело, что кое-кто попытается на этом заработать
и задрать курс как это было в мае. Не ведитесь))
То що, курс застигне на 35?
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remark
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Додано: Нед 03 лип, 2022 10:12
remark написав: asti написав: Kofi Atta Annan написав:
Якщо НБУ вирішить зсунути офіційний курс ближче
до ринкового, Ринок це сприйме, як сигнал до девальваціі і міркую, що тиждень-два курс готівкового доляра теж злетить!
Рынку уже давно насрать какой там официальный курс.
Другое дело, что кое-кто попытается на этом заработать
и задрать курс как это было в мае. Не ведитесь))
То що, курс застигне на 35?
Можемо й додолу піти якщо бульбаш не нападе/)
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asti
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Додано: Нед 03 лип, 2022 10:18
asti написав: remark написав: asti написав:
...
Рынку уже давно насрать какой там официальный курс.
Другое дело, что кое-кто попытается на этом заработать
и задрать курс как это было в мае. Не ведитесь))
То що, курс застигне на 35?
Можемо й додолу піти якщо бульбаш не нападе/)
идет эмиссия - в июне она ускорилась.
чудес не будет, курс доллара будет расти.
любые аналогии, которые проводят, которые не имеют численного обоснования, - это манипуляции, к сожалению.
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Shaman
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Додано: Нед 03 лип, 2022 10:23
Mirax написав:
...
Shaman написав:
пасту уже выдавили, запустив эмиссию...
Як видусили, так і зв'язали, на тих же депосертифікатах. Все, нема зайвих гривень оленів ганяти.
как раз депосертификаты - очень хороший индикатор, что денег over дофига.
50 ярдов на коррсчетах и 190-200 ярдов - на депо.
работает 20% денег, остальные - не востребованы.
это реальность возникла в 2020-2021 гг - ее еще надо осмыслить.
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Shaman
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Додано: Нед 03 лип, 2022 11:42
ПОХ.
Можноткупить по 35,5(голубые) и даже 35,47 (зеленые).
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Investor_K
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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