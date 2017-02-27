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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9626962796289629
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:05

  Mirax написав:
  Zebra написав:Зображення

Гарматним м'ясом закидувати, це не наш метод. Тоді, після нападу Россії, у нас не було би ні армії, ні доріг. А от про перехід на виключно професійну армію проголосив курс якраз нинішній президент.

Ви пишите маячню за гроші? Як пишите "за покликом серця", то переконливо рекомендую "дати бій" шкалі прогресивних матриць Равена - для оцінки здатності робити правильні висновки.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:22

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.


Сколько комисия ? Как думаете сумы в десятках тыс. тоже можно снять в евро ?

А что есть какие то ограничения на вход? Я знаю только про ограничения на выход!
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:35

  alex_dvornichenko написав:
  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.


Сколько комисия ? Как думаете сумы в десятках тыс. тоже можно снять в евро ?

А что есть какие то ограничения на вход? Я знаю только про ограничения на выход!

Комиссия 0.
Investor_K
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