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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лип, 2022 12:05
Ви пишите маячню за гроші? Як пишите "за покликом серця", то переконливо рекомендую "дати бій" шкалі прогресивних матриць Равена - для оцінки здатності робити правильні висновки.
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centurionus
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Додано: Нед 03 лип, 2022 12:22
Хомякоид написав: Investor_K написав:
Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.
Сколько комисия ? Как думаете сумы в десятках тыс. тоже можно снять в евро ?
А что есть какие то ограничения на вход? Я знаю только про ограничения на выход!
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alex_dvornichenko
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Додано: Нед 03 лип, 2022 12:35
alex_dvornichenko написав: Хомякоид написав: Investor_K написав:
Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.
Сколько комисия ? Как думаете сумы в десятках тыс. тоже можно снять в евро ?
А что есть какие то ограничения на вход? Я знаю только про ограничения на выход!
Комиссия 0.
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Investor_K
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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