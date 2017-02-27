|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лип, 2022 12:05
Ви пишите маячню за гроші? Як пишите "за покликом серця", то переконливо рекомендую "дати бій" шкалі прогресивних матриць Равена - для оцінки здатності робити правильні висновки.
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1722
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лип, 2022 12:13
asti написав:
Рынку уже давно насрать какой там официальный курс. Другое дело, что кое-кто попытается на этом заработать и задрать курс как это было в мае. Не ведитесь))
Чому ж начхати, саме всі хочуть зробити на ситуативному підскоку до 40, а потім врівноважиться все нижче. Причиною злету курсу на готівці може бути, це різкий зсув офіційного курсу. До цього все одно ж прийдемо.*Відправлено з Чату
-
Kofi Atta Annan
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 15.06.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лип, 2022 12:22
Хомякоид написав: Investor_K написав:
Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.
Сколько комисия ? Как думаете сумы в десятках тыс. тоже можно снять в евро ?
А что есть какие то ограничения на вход? Я знаю только про ограничения на выход!
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 736
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лип, 2022 12:35
alex_dvornichenko написав: Хомякоид написав: Investor_K написав:
Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.
Сколько комисия ? Как думаете сумы в десятках тыс. тоже можно снять в евро ?
А что есть какие то ограничения на вход? Я знаю только про ограничения на выход!
Комиссия 0.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7602
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лип, 2022 14:24
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 35.55 35.70
🇪🇺EUR 37.00 37.25
🇺🇸USD 35.50 35.60
🇪🇺EUR 36.95 37.15
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7575
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 2098 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лип, 2022 15:02
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4260
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8592 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 03 лип, 2022 15:55
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13746
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 268 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Нед 03 лип, 2022 16:04
Однобічність від "служок". Чому б одночасно не повідомити, який найдорожчий знищений автомобіль...
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1722
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лип, 2022 16:29
На найближчий час Україна має домовленості з західними партнерами на підтримку у розмірі 29 мілярдів доларів, - прем'єр-міністр Шмигаль
«Здебільшого це кошти з Євросоюзу, США та Канади. Крім того, є пряма допомога від країн ЄС, грантова та кредитна від міжнародних фін. організацій. Цих грошей нам вистачить, щоб до кінця року виконувати свої соціальні та гуманітарні зобов'язання».
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7575
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 2098 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лип, 2022 16:36
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6741
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1331 раз.
- Подякували: 1348 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30843
|32184679
|
Нед 03 лип, 2022 17:36
Zebra
|
|1609
|11271086
|
|
|7972
|22529811
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|