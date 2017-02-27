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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9627962896299630
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 16:38

  alex_dvornichenko написав:
  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.


Сколько комисия ? Как думаете сумы в десятках тыс. тоже можно снять в евро ?

А что есть какие то ограничения на вход? Я знаю только про ограничения на выход!


Так что на выход по ограничениям ?
Скилько евриков за день можно снять ?
Хомякоид
 
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