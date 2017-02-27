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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лип, 2022 16:38
alex_dvornichenko написав: Хомякоид написав: Investor_K написав:
Нещодавно прийшов переказ по манигрем. Без проблем зняв готівковим євро у пумбі.
Сколько комисия ? Как думаете сумы в десятках тыс. тоже можно снять в евро ?
А что есть какие то ограничения на вход? Я знаю только про ограничения на выход!
Так что на выход по ограничениям ?
Скилько евриков за день можно снять ?
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Хомякоид
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