alex_dvornichenko написав:
А что есть какие то ограничения на вход? Я знаю только про ограничения на выход!
Так что на выход по ограничениям ?
Скилько евриков за день можно снять ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лип, 2022 16:38
Так что на выход по ограничениям ?
Скилько евриков за день можно снять ?
Додано: Нед 03 лип, 2022 19:37
❗️ЄС планує виділити понад 500 млрд євро на відновлення України після війни.
▫️Очікується, що цього тижня Київ представить план відновлення країни. Документ обсягом близько 2 тис. стор. буде представлено на конференції у швейцарському місті Лугано 4-5 липня.
Додано: Нед 03 лип, 2022 20:19
Додано: Нед 03 лип, 2022 21:10
коли настала червона лінія, де Мінфін брав гроші, потоки, події, планування, наступні гарячі точки
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