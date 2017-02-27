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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лип, 2022 19:37
❗️ЄС планує виділити понад 500 млрд євро на відновлення України після війни.
▫️Очікується, що цього тижня Київ представить план відновлення країни. Документ обсягом близько 2 тис. стор. буде представлено на конференції у швейцарському місті Лугано 4-5 липня.
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edvardd
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Додано: Нед 03 лип, 2022 20:19
Хомякоид написав:
Так что на выход по ограничениям ?
Скилько евриков за день можно снять ?
Выход за границу, внутри Украины снять можно без ограничений. Именно снять ! Купить сложнее.
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alex_dvornichenko
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Додано: Нед 03 лип, 2022 21:10
коли настала червона лінія, де Мінфін брав гроші, потоки, події, планування, наступні гарячі точки
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greenozon
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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