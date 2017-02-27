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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9627962896299630
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 19:37

❗️ЄС планує виділити понад 500 млрд євро на відновлення України після війни.

▫️Очікується, що цього тижня Київ представить план відновлення країни. Документ обсягом близько 2 тис. стор. буде представлено на конференції у швейцарському місті Лугано 4-5 липня.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:19

  Хомякоид написав: Так что на выход по ограничениям ?
Скилько евриков за день можно снять ?

Выход за границу, внутри Украины снять можно без ограничений. Именно снять ! Купить сложнее.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 21:10

коли настала червона лінія, де Мінфін брав гроші, потоки, події, планування, наступні гарячі точки

greenozon
 
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  #<1 ... 9627962896299630
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