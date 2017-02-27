edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 35.50 35.65
🇪🇺EUR 36.90 37.15
🇺🇸USD 35.45 35.55
🇪🇺EUR 36.90 37.10
Житомир 35.35 на 35.55
Євро 36.60 на 36.80.
Уважно подивіться на продаж євро, якщо поділити на продаж долара, то маємо віртуальний форекс на рівні 1.035!! Євро дешевше ніж у світі!
Тобто євро вже не треба так багато на готівці, євробляхи не везуть, вже не треба стільки валюти, а особливо євро.
Уряд підвищив податки і це дає результат. Зроблений важливий крок для стабілізації ситуації.
Заявок на продаж валюти більше ніж на купівлю, такого не було як мінімум місяць.
Курси валют потихеньку повзуть вниз, допомога із-за кордона надходить, значить все не так вже і погано на сьогоднішній день?(с).