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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9626962796289629
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 19:37

❗️ЄС планує виділити понад 500 млрд євро на відновлення України після війни.

▫️Очікується, що цього тижня Київ представить план відновлення країни. Документ обсягом близько 2 тис. стор. буде представлено на конференції у швейцарському місті Лугано 4-5 липня.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 21:10

коли настала червона лінія, де Мінфін брав гроші, потоки, події, планування, наступні гарячі точки

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 07:44

  edvardd написав:❗️ЄС планує виділити понад 500 млрд євро на відновлення України після війни.

вот сами бы и освоили
выделили и освоили
с нашими дороже будет

35.25-35.30/35.45-35.55
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 08:08

Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:19

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 35.50 35.65
🇪🇺EUR 36.90 37.15

🇺🇸USD 35.45 35.55
🇪🇺EUR 36.90 37.10
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:29

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 35.50 35.65
🇪🇺EUR 36.90 37.15
🇺🇸USD 35.45 35.55
🇪🇺EUR 36.90 37.10
Так шо, бульбаш таки не нападёт?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:46

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 35.50 35.65
🇪🇺EUR 36.90 37.15

🇺🇸USD 35.45 35.55
🇪🇺EUR 36.90 37.10

Житомир 35.35 на 35.55
Євро 36.60 на 36.80.
Уважно подивіться на продаж євро, якщо поділити на продаж долара, то маємо віртуальний форекс на рівні 1.035!! Євро дешевше ніж у світі!
Тобто євро вже не треба так багато на готівці, євробляхи не везуть, вже не треба стільки валюти, а особливо євро.
Уряд підвищив податки і це дає результат. Зроблений важливий крок для стабілізації ситуації.
Заявок на продаж валюти більше ніж на купівлю, такого не було як мінімум місяць.
Курси валют потихеньку повзуть вниз, допомога із-за кордона надходить, значить все не так вже і погано на сьогоднішній день?(с).
somilitark
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  #<1 ... 9626962796289629
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