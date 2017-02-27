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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лип, 2022 19:37
❗️ЄС планує виділити понад 500 млрд євро на відновлення України після війни.
▫️Очікується, що цього тижня Київ представить план відновлення країни. Документ обсягом близько 2 тис. стор. буде представлено на конференції у швейцарському місті Лугано 4-5 липня.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 21:10
коли настала червона лінія, де Мінфін брав гроші, потоки, події, планування, наступні гарячі точки
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greenozon
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Додано: Пон 04 лип, 2022 07:44
edvardd написав:
❗️ЄС планує виділити понад 500 млрд євро на відновлення України після війни.
вот сами бы и освоили
выделили и освоили
с нашими дороже будет
35.25-35.30/35.45-35.55
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Додано: Пон 04 лип, 2022 08:08
Запорожье
🇺🇸USD 35.50 35.65
🇪🇺EUR 36.90 37.15
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Додано: Пон 04 лип, 2022 10:19
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 35.50 35.65
🇪🇺EUR 36.90 37.15
🇺🇸USD 35.45 35.55
🇪🇺EUR 36.90 37.10
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Додано: Пон 04 лип, 2022 10:29
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 35.50 35.65
🇪🇺EUR 36.90 37.15
🇺🇸USD 35.45 35.55
🇪🇺EUR 36.90 37.10
Так шо, бульбаш таки не нападёт?!
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asti
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Додано: Пон 04 лип, 2022 10:46
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 35.50 35.65
🇪🇺EUR 36.90 37.15
🇺🇸USD 35.45 35.55
🇪🇺EUR 36.90 37.10
Житомир 35.35 на 35.55
Євро 36.60 на 36.80.
Уважно подивіться на продаж євро, якщо поділити на продаж долара, то маємо віртуальний форекс на рівні 1.035!! Євро дешевше ніж у світі!
Тобто євро вже не треба так багато на готівці, євробляхи не везуть, вже не треба стільки валюти, а особливо євро.
Уряд підвищив податки і це дає результат. Зроблений важливий крок для стабілізації ситуації.
Заявок на продаж валюти більше ніж на купівлю, такого не було як мінімум місяць.
Курси валют потихеньку повзуть вниз, допомога із-за кордона надходить, значить все не так вже і погано на сьогоднішній день?(с).
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Додано: Пон 04 лип, 2022 12:55
На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу мало отличался по объему от предыдущих недель, выдано нового рефинанса было почти столько же, сколько возвращено старого. Возвращали также всю неделю.
В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 3.066 млрд. грн. (неделей ранее 6.351 млрд. грн.) Банки продолжили планомерно избавляться от слишком дорогого пассива, но процесс немного замедлился.
В результате операций на МБ было изъято из оборота 28.945 млрд. грн. (неделей ранее 25.349 млрд. грн.) Объем привычный.
НБУ на прошедшей неделе военные облигации не покупал. Были погашены старые (2014 года) на сумму 2.5 млрд. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 225 млрд. грн. из планируемых 400. Думаю, что по достижению 400 будет начата новая программа.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 34.511 млрд. грн, (неделей ранее эмитировано 3.3 млрд. грн,)
С начала войны чистая эмиссия стала отрицательной. Из оборота было изъято 26.154 млрд. грн.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 237.281 млрд. грн. (неделей ранее 250.295 млрд. грн.) Сверхликвидность банковской системы сохраняется.
Расходы казначейства превысили доходы на 14.528 млрд. грн. (неделей ранее 52.421 млрд. грн.) Цифра выглядит весьма скромной на фоне предыдущих, но каких-то глобальных выводов мы из этого делать не будем. Предыдущие несколько недель были весьма затратными, а периодические колебания уровня расходов мы наблюдаем постоянно.
За неделю было инкассировано 0.909 млрд. грн. (неделей ранее 2.694 млрд. грн.) Как и неделей ранее, всю неделю гривна перетекала в банки, а в пятницу наметилась небольшая обналичка. Надо понаблюдать, возможно, у нас снова появится повод говорить об эффекте пятницы. Влияния военных зарплат мы так и не увидели.
НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников и немного своей, под критический импорт.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 6,00;
Продал – 985,55.
Продажа чуть больше, чем неделей ранее, но не выходит за рамки обычной. На фоне участившихся сообщений о предоставлении нам помощи это выглядит приемлемо.
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Додано: Пон 04 лип, 2022 13:58
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 35.50 35.65
🇪🇺EUR 36.90 37.15
🇺🇸USD 35.45 35.55
🇪🇺EUR 36.90 37.10
🇺🇸USD 35.45 35.55
🇪🇺EUR 36.90 37.05
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Додано: Пон 04 лип, 2022 14:19
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............04.07.2022...........05.07.2022
дата розрахунку..............01.07.2022............04.07.2022
Євро.................................30,526...................30,5816...+0.18%
Долар США......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0453 (вчера 1.0434).
Индекс доллара DXY в 15-00 104.89 (вчера 105.18)
Доллар умеренно снижается на внешних рынках. Рынок США сегодня отдыхает по случаю Дня Независимости.
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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