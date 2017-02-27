|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лип, 2022 15:08
Шановна група підкажіть як найдешевше переказати гроші в Польщу? (Резиденту Польщі. Не українцю!)
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 637
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30853
|32351700
|
|
|1609
|11271586
|
|
|7972
|22529994
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ