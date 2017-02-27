Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд
Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.
Цифровизация государства – $0,1 млрд.
Безопасность и оборона – $50 млрд.
Чистая и защищенная среда – $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.