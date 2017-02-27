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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 лип, 2022 18:07
Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд
Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.
Цифровизация государства – $0,1 млрд.
Безопасность и оборона – $50 млрд.
Чистая и защищенная среда – $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.
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Додано: Пон 04 лип, 2022 20:02
asti написав: Qwerty написав: Investor_K написав:
До 40 точно дойдем. Но КОГДА?
Думаю в кінці літа…
а до 50...??
А до 50 в листопаді!
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Qwerty
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Додано: Пон 04 лип, 2022 20:07
Qwerty написав: asti написав: Qwerty написав:
Думаю в кінці літа…
а до 50...??
А до 50 в листопаді!
цього ММХХІІ року?
Я буду чекати відповідь))
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Додано: Пон 04 лип, 2022 20:44
Qwerty написав: asti написав: Qwerty написав:
[quote="5434471:Investor_K"До 40 точно дойдем. Но КОГДА?Думаю в кінці літа…
а до 50...??
А до 50 в листопаді!
Дуже сумніваюся...
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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