Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд
Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд. Цифровизация государства – $0,1 млрд. Безопасность и оборона – $50 млрд. Чистая и защищенная среда – $20 млрд. Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд. Улучшение бизнес-среды – $5 млрд. Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд. Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд. Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд. Развитие системы образования – $5 млрд. Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд. Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.
edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд
Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд. Цифровизация государства – $0,1 млрд. Безопасность и оборона – $50 млрд. Чистая и защищенная среда – $20 млрд. Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд. Улучшение бизнес-среды – $5 млрд. Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд. Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд. Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд. Развитие системы образования – $5 млрд. Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд. Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.