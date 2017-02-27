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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9627962896299630
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 18:07

Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд

Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.
Цифровизация государства – $0,1 млрд.
Безопасность и оборона – $50 млрд.
Чистая и защищенная среда – $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:02

  asti написав:
  Qwerty написав:
  Investor_K написав:До 40 точно дойдем. Но КОГДА?
Думаю в кінці літа…
а до 50...??

А до 50 в листопаді!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:07

  Qwerty написав:
  asti написав:
  Qwerty написав:Думаю в кінці літа…
а до 50...??

А до 50 в листопаді!

цього ММХХІІ року?
Я буду чекати відповідь))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:44

  Qwerty написав:
  asti написав:
  Qwerty написав:[quote="5434471:Investor_K"До 40 точно дойдем. Но КОГДА?Думаю в кінці літа…
а до 50...??
А до 50 в листопаді!
Дуже сумніваюся...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 21:44

  edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд

Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.
Цифровизация государства – $0,1 млрд.
Безопасность и оборона – $50 млрд.
Чистая и защищенная среда – $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.

Подивився детальніше на сайті https://recovery.gov.ua/
Щось схоже на роспил в особо великих розмірах.
Наприклад
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.

https://recovery.gov.ua/project/program ... to-funding
За $75 млрд. можна створити колонію людей на Марсі, а тут навіть немає в переліку створення нормальної робочої фондової біржі...
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 23:22

  BIGor написав:
  edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд

Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.
Цифровизация государства – $0,1 млрд.
Безопасность и оборона – $50 млрд.
Чистая и защищенная среда – $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.

Подивився детальніше на сайті https://recovery.gov.ua/
Щось схоже на роспил в особо великих розмірах.
Наприклад
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.

https://recovery.gov.ua/project/program ... to-funding
За $75 млрд. можна створити колонію людей на Марсі, а тут навіть немає в переліку створення нормальної робочої фондової біржі...
Марс уже давно Илона застолбила//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 23:26

  BIGor написав:
  edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд

Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.
Цифровизация государства – $0,1 млрд.
Безопасность и оборона – $50 млрд.
Чистая и защищенная среда – $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.

Подивився детальніше на сайті https://recovery.gov.ua/
Щось схоже на роспил в особо великих розмірах.
Наприклад
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.

https://recovery.gov.ua/project/program ... to-funding
За $75 млрд. можна створити колонію людей на Марсі, а тут навіть немає в переліку створення нормальної робочої фондової біржі...

Якщо до цього дійде в майбутньому, так і відрапортують - колонізація Марсу.
Піпл потягне.

Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 23:49

  BIGor написав:
  edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд

Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.
Цифровизация государства – $0,1 млрд.
Безопасность и оборона – $50 млрд.
Чистая и защищенная среда – $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.

Подивився детальніше на сайті https://recovery.gov.ua/
Щось схоже на роспил в особо великих розмірах.
Наприклад
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.

https://recovery.gov.ua/project/program ... to-funding
За $75 млрд. можна створити колонію людей на Марсі, а тут навіть немає в переліку створення нормальної робочої фондової біржі...

Это циферки на бумаге не имеющие ничего общего с реальностью. На Ливию посмотрите, сильно доноры там помогают? Ливия превратилась в отстойник для мигрантов из Африки.
Даже если война закончится успешно и мы победим коррупцию в офисе президента, взамен денег скорее всего от нас попросят принять несколько миллионов, или может даже десятков миллионов голодающих беженцев, будем отстойником для мигрантов.

Жилье будет строиться с условием, что половину заселят нелегальными мигрантами.

Как? Будем согласны, если тем, кому было разбомблено, дадут новое, но по соседству еще 20 арабов на площадке?
Zebra
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