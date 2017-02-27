Додано: Пон 04 лип, 2022 23:49

BIGor написав: edvardd написав: Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд



Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.

Цифровизация государства – $0,1 млрд.

Безопасность и оборона – $50 млрд.

Чистая и защищенная среда – $20 млрд.

Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.

Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.

Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.

Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.

Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.

Развитие системы образования – $5 млрд.

Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.

Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд. Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрдДетали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.Цифровизация государства – $0,1 млрд.Безопасность и оборона – $50 млрд.Чистая и защищенная среда – $20 млрд.Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.Развитие системы образования – $5 млрд.Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.

Подивився детальніше на сайті https://recovery.gov.ua/

Щось схоже на роспил в особо великих розмірах.

Наприклад Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.

https://recovery.gov.ua/project/program ... to-funding

За $75 млрд. можна створити колонію людей на Марсі, а тут навіть немає в переліку створення нормальної робочої фондової біржі... Подивився детальніше на сайтіЩось схоже на роспил в особо великих розмірах.НаприкладЗа $75 млрд. можна створити колонію людей на Марсі, а тут навіть немає в переліку створення нормальної робочої

Это циферки на бумаге не имеющие ничего общего с реальностью. На Ливию посмотрите, сильно доноры там помогают? Ливия превратилась в отстойник для мигрантов из Африки.Даже если война закончится успешно и мы победим коррупцию в офисе президента, взамен денег скорее всего от нас попросят принять несколько миллионов, или может даже десятков миллионов голодающих беженцев, будем отстойником для мигрантов.Жилье будет строиться с условием, что половину заселят нелегальными мигрантами.Как? Будем согласны, если тем, кому было разбомблено, дадут новое, но по соседству еще 20 арабов на площадке?