Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд
Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд. Цифровизация государства – $0,1 млрд. Безопасность и оборона – $50 млрд. Чистая и защищенная среда – $20 млрд. Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд. Улучшение бизнес-среды – $5 млрд. Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд. Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд. Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд. Развитие системы образования – $5 млрд. Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд. Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.
edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд
Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд. Цифровизация государства – $0,1 млрд. Безопасность и оборона – $50 млрд. Чистая и защищенная среда – $20 млрд. Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд. Улучшение бизнес-среды – $5 млрд. Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд. Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд. Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд. Развитие системы образования – $5 млрд. Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд. Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.
edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд
Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд. Цифровизация государства – $0,1 млрд. Безопасность и оборона – $50 млрд. Чистая и защищенная среда – $20 млрд. Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд. Улучшение бизнес-среды – $5 млрд. Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд. Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд. Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд. Развитие системы образования – $5 млрд. Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд. Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.
edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд
Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд. Цифровизация государства – $0,1 млрд. Безопасность и оборона – $50 млрд. Чистая и защищенная среда – $20 млрд. Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд. Улучшение бизнес-среды – $5 млрд. Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд. Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд. Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд. Развитие системы образования – $5 млрд. Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд. Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.
edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд
Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд. Цифровизация государства – $0,1 млрд. Безопасность и оборона – $50 млрд. Чистая и защищенная среда – $20 млрд. Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд. Улучшение бизнес-среды – $5 млрд. Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд. Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд. Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд. Развитие системы образования – $5 млрд. Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд. Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.
Это циферки на бумаге не имеющие ничего общего с реальностью. На Ливию посмотрите, сильно доноры там помогают? Ливия превратилась в отстойник для мигрантов из Африки. Даже если война закончится успешно и мы победим коррупцию в офисе президента, взамен денег скорее всего от нас попросят принять несколько миллионов, или может даже десятков миллионов голодающих беженцев, будем отстойником для мигрантов.
Жилье будет строиться с условием, что половину заселят нелегальными мигрантами.
Как? Будем согласны, если тем, кому было разбомблено, дадут новое, но по соседству еще 20 арабов на площадке?
edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд
Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд. Цифровизация государства – $0,1 млрд. Безопасность и оборона – $50 млрд. Чистая и защищенная среда – $20 млрд. Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд. Улучшение бизнес-среды – $5 млрд. Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд. Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд. Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд. Развитие системы образования – $5 млрд. Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд. Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.
Это циферки на бумаге не имеющие ничего общего с реальностью. На Ливию посмотрите, сильно доноры там помогают? Ливия превратилась в отстойник для мигрантов из Африки. Даже если война закончится успешно и мы победим коррупцию в офисе президента, взамен денег скорее всего от нас попросят принять несколько миллионов, или может даже десятков миллионов голодающих беженцев, будем отстойником для мигрантов.
Жилье будет строиться с условием, что половину заселят нелегальными мигрантами.
Как? Будем согласны, если тем, кому было разбомблено, дадут новое, но по соседству еще 20 арабов на площадке?
Зебра, что то вы бред несёте! Беженцы из Рассеи? Не путайте континенты....