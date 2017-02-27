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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9627962896299630
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 18:07

Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд

Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.
Цифровизация государства – $0,1 млрд.
Безопасность и оборона – $50 млрд.
Чистая и защищенная среда – $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:02

  asti написав:
  Qwerty написав:
  Investor_K написав:До 40 точно дойдем. Но КОГДА?
Думаю в кінці літа…
а до 50...??

А до 50 в листопаді!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:07

  Qwerty написав:
  asti написав:
  Qwerty написав:Думаю в кінці літа…
а до 50...??

А до 50 в листопаді!

цього ММХХІІ року?
Я буду чекати відповідь))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:44

  Qwerty написав:
  asti написав:
  Qwerty написав:[quote="5434471:Investor_K"До 40 точно дойдем. Но КОГДА?Думаю в кінці літа…
а до 50...??
А до 50 в листопаді!
Дуже сумніваюся...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 21:44

  edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд

Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.
Цифровизация государства – $0,1 млрд.
Безопасность и оборона – $50 млрд.
Чистая и защищенная среда – $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.

Подивився детальніше на сайті https://recovery.gov.ua/
Щось схоже на роспил в особо великих розмірах.
Наприклад
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.

https://recovery.gov.ua/project/program ... to-funding
За $75 млрд. можна створити колонію людей на Марсі, а тут навіть немає в переліку створення нормальної робочої фондової біржі...
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 23:22

  BIGor написав:
  edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд

Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.
Цифровизация государства – $0,1 млрд.
Безопасность и оборона – $50 млрд.
Чистая и защищенная среда – $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.

Подивився детальніше на сайті https://recovery.gov.ua/
Щось схоже на роспил в особо великих розмірах.
Наприклад
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.

https://recovery.gov.ua/project/program ... to-funding
За $75 млрд. можна створити колонію людей на Марсі, а тут навіть немає в переліку створення нормальної робочої фондової біржі...
Марс уже давно Илона застолбила//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 23:26

  BIGor написав:
  edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд

Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.
Цифровизация государства – $0,1 млрд.
Безопасность и оборона – $50 млрд.
Чистая и защищенная среда – $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.

Подивився детальніше на сайті https://recovery.gov.ua/
Щось схоже на роспил в особо великих розмірах.
Наприклад
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.

https://recovery.gov.ua/project/program ... to-funding
За $75 млрд. можна створити колонію людей на Марсі, а тут навіть немає в переліку створення нормальної робочої фондової біржі...

Якщо до цього дійде в майбутньому, так і відрапортують - колонізація Марсу.
Піпл потягне.

Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 23:49

  BIGor написав:
  edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд

Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.
Цифровизация государства – $0,1 млрд.
Безопасность и оборона – $50 млрд.
Чистая и защищенная среда – $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.

Подивився детальніше на сайті https://recovery.gov.ua/
Щось схоже на роспил в особо великих розмірах.
Наприклад
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.

https://recovery.gov.ua/project/program ... to-funding
За $75 млрд. можна створити колонію людей на Марсі, а тут навіть немає в переліку створення нормальної робочої фондової біржі...

Это циферки на бумаге не имеющие ничего общего с реальностью. На Ливию посмотрите, сильно доноры там помогают? Ливия превратилась в отстойник для мигрантов из Африки.
Даже если война закончится успешно и мы победим коррупцию в офисе президента, взамен денег скорее всего от нас попросят принять несколько миллионов, или может даже десятков миллионов голодающих беженцев, будем отстойником для мигрантов.

Жилье будет строиться с условием, что половину заселят нелегальными мигрантами.

Как? Будем согласны, если тем, кому было разбомблено, дадут новое, но по соседству еще 20 арабов на площадке?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 01:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Представляю, как кто-то уже ладошки потирает в предчувствии "(не)конкурентного доступа к капиталам".

На 10 лет вроде эта сумма (750 млрд) распланирована. Но гривна взбодрилась. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 04:10

  Zebra написав:
  BIGor написав:
  edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд

Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.
Цифровизация государства – $0,1 млрд.
Безопасность и оборона – $50 млрд.
Чистая и защищенная среда – $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.

Подивився детальніше на сайті https://recovery.gov.ua/
Щось схоже на роспил в особо великих розмірах.
Наприклад
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.

https://recovery.gov.ua/project/program ... to-funding
За $75 млрд. можна створити колонію людей на Марсі, а тут навіть немає в переліку створення нормальної робочої фондової біржі...

Это циферки на бумаге не имеющие ничего общего с реальностью. На Ливию посмотрите, сильно доноры там помогают? Ливия превратилась в отстойник для мигрантов из Африки.
Даже если война закончится успешно и мы победим коррупцию в офисе президента, взамен денег скорее всего от нас попросят принять несколько миллионов, или может даже десятков миллионов голодающих беженцев, будем отстойником для мигрантов.

Жилье будет строиться с условием, что половину заселят нелегальными мигрантами.

Как? Будем согласны, если тем, кому было разбомблено, дадут новое, но по соседству еще 20 арабов на площадке?


Зебра, что то вы бред несёте! Беженцы из Рассеи? Не путайте континенты....
profan
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