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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9628962996309631
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 08:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%BD)
Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 08:38

  edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд

С которых $110 млрд на дороги, зелебобик и его команда не изменяют себе довоенным :mrgreen:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:23

  BIGor написав:Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%BD)
Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.


Представляете сколько нужно отлистать за 150 участков, подведение коммуникаций и электричества...
striped
 
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