Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лип, 2022 08:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників)
Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.
Додано: Вів 05 лип, 2022 08:38
Додано: Вів 05 лип, 2022 09:23
Представляете сколько нужно отлистать за 150 участков, подведение коммуникаций и электричества...
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