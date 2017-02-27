Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лип, 2022 08:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників)
Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.
Додано: Вів 05 лип, 2022 09:23
Представляете сколько нужно отлистать за 150 участков, подведение коммуникаций и электричества...
Додано: Вів 05 лип, 2022 09:55
Ни о чем. Построить можно и без этих кредитов, вопрос в другом, как это всё будет функционировать с нашими работниками и законодательством?
Как человек работавший 15 лет на разных фабриках по секрету скажу - никак.
Наберутся кредитов, проедят их, а потом фабрику на продажу. Пример креатив (кропивницкий), и не скажешь что бизнес был убыточный, современное оборудование, стерильные цеха, резиновые полы класса А
100% готовой продукции шло на экспорт. Там у каждого должны были быть золотые зубы в 2 ряда. Но набрались кредитов, так в долгах и продали фабрику казахам.
кредиты это быстрые деньги, а прибыль ещё надо заработать, что с традиционным украинским кумовством не всегда удаётся. (Обычно не удаётся)
Додано: Вів 05 лип, 2022 10:15
Нагадує коммуняцьку пропаганду, але зараз капіталізм, головне в сучасній економіці це ринки збуту!
Ви особисто багато Тесл за життя купили?
Є хоть натяки, що таке може статися в найближчі 30 років?
Скільки будівлей і будинків зруйновано, чи робітники будуть жити прямо в цехах? А на прохідній готувати їжу?(((
Це ж фінансовий форум, а не передача розміши коміка)))
А готівка потихенько повзе вниз, Київ вже 23 на 30 працює...
Євро провалився на форексі, в Житомирі щось знають, інфо на сайті бодя.жт.юа.
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 05 лип, 2022 10:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 лип, 2022 10:18
С креативом там особая история - их Веревский (Кернел) начал давить, когда они поняли, что не выплывут - стали брать кредиты (в основном у госбанков за откаты так как частники уже понимали к чему всё движется).
Додано: Вів 05 лип, 2022 10:36
у меня таких "особых историй" с десяток, в каждой из них конкуренты/бандиты/силовики/чиновники. Постройте 150 гигафабрик и с каждой будет то же самое. Исключение если это международная корпорация типа Кока кола. Такие ещё могут выжить.
Думаю это единственный путь. Кредиты надо давать не нам, а международным гигантам, чтобы они здесь строили заводы и работали. А какой ещё выход, если корпорация (в борьбе с коррупцией и беззаконием), сильнее государства?
Додано: Вів 05 лип, 2022 10:48
BIGor
це якась доповідь нерадивого але хитрожопого студенту, а не держпрограма, куча абревіатур хитромудрих слів і фраз і жодної конкретики. За все хороше проти усього поганого, насправді ні про що. Часто видно прям злісний копіпаст контрл+с контрл+в навіть без подальшої перевірки. деякі пункти повторюються, деякі ідуть як елементи нумерованого списку "2." але нумерованого списку нема. Не перевірена навіть орфографія і пунктуація, наприклад дужки відкриваються але не закриваються. Деякі із розряду "Відбудуємо житло" "Відбудуємо дороги" "Дамо роботу" "Проведемо електрику"(не цитати, але суть десь така) і інша Нью Васюковка
це жесть
Деякі перлини
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