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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9629963096319632>
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 08:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%BD)
Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:23

  BIGor написав:Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%BD)
Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.


Представляете сколько нужно отлистать за 150 участков, подведение коммуникаций и электричества...
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:55

  BIGor написав:Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників)
Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.

Ни о чем. Построить можно и без этих кредитов, вопрос в другом, как это всё будет функционировать с нашими работниками и законодательством?

Как человек работавший 15 лет на разных фабриках по секрету скажу - никак.

Наберутся кредитов, проедят их, а потом фабрику на продажу. Пример креатив (кропивницкий), и не скажешь что бизнес был убыточный, современное оборудование, стерильные цеха, резиновые полы класса А
100% готовой продукции шло на экспорт. Там у каждого должны были быть золотые зубы в 2 ряда. Но набрались кредитов, так в долгах и продали фабрику казахам.

кредиты это быстрые деньги, а прибыль ещё надо заработать, что с традиционным украинским кумовством не всегда удаётся. (Обычно не удаётся)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:15

  BIGor написав:Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%BD)
Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.

Нагадує коммуняцьку пропаганду, але зараз капіталізм, головне в сучасній економіці це ринки збуту!
Ви особисто багато Тесл за життя купили?
Є хоть натяки, що таке може статися в найближчі 30 років?
Скільки будівлей і будинків зруйновано, чи робітники будуть жити прямо в цехах? А на прохідній готувати їжу?(((
Це ж фінансовий форум, а не передача розміши коміка)))

А готівка потихенько повзе вниз, Київ вже 23 на 30 працює...
Євро провалився на форексі, в Житомирі щось знають, інфо на сайті бодя.жт.юа.
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 05 лип, 2022 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:18

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників)
Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.

Ни о чем. Построить можно и без этих кредитов, вопрос в другом, как это всё будет функционировать с нашими работниками и законодательством?

Как человек работавший 15 лет на разных фабриках по секрету скажу - никак.

Наберутся кредитов, проедят их, а потом фабрику на продажу. Пример креатив (кропивницкий), и не скажешь что бизнес был убыточный, современное оборудование, стерильные цеха, резиновые полы класса А
100% готовой продукции шло на экспорт. Там у каждого должны были быть золотые зубы в 2 ряда. Но набрались кредитов, так в долгах и продали фабрику казахам.

кредиты это быстрые деньги, а прибыль ещё надо заработать, что с традиционным украинским кумовством не всегда удаётся. (Обычно не удаётся)
С креативом там особая история - их Веревский (Кернел) начал давить, когда они поняли, что не выплывут - стали брать кредиты (в основном у госбанков за откаты так как частники уже понимали к чему всё движется).
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:36

  asti написав:особая история - их Веревский (Кернел) начал давить, когда они поняли, что не выплывут - стали брать кредиты (в основном у госбанков за откаты так как частники уже понимали к чему всё движется).
у меня таких "особых историй" с десяток, в каждой из них конкуренты/бандиты/силовики/чиновники. Постройте 150 гигафабрик и с каждой будет то же самое. Исключение если это международная корпорация типа Кока кола. Такие ещё могут выжить.

Думаю это единственный путь. Кредиты надо давать не нам, а международным гигантам, чтобы они здесь строили заводы и работали. А какой ещё выход, если корпорация (в борьбе с коррупцией и беззаконием), сильнее государства?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:48

BIGor
Подивився детальніше на сайті https://recovery.gov.ua/


це якась доповідь нерадивого але хитрожопого студенту, а не держпрограма, куча абревіатур хитромудрих слів і фраз і жодної конкретики. За все хороше проти усього поганого, насправді ні про що. Часто видно прям злісний копіпаст контрл+с контрл+в навіть без подальшої перевірки. деякі пункти повторюються, деякі ідуть як елементи нумерованого списку "2." але нумерованого списку нема. Не перевірена навіть орфографія і пунктуація, наприклад дужки відкриваються але не закриваються. Деякі із розряду "Відбудуємо житло" "Відбудуємо дороги" "Дамо роботу" "Проведемо електрику"(не цитати, але суть десь така) і інша Нью Васюковка
це жесть

Деякі перлини
Справедлива трансформація монофункціональних міст
Загальнонаціональна інформаційно-просвітницька кампанія для підвищення обізнаності громадян щодо сталого енергетичного розвитку громад і регіонів
Зміцнення інституційної спроможності агенцій регіонального розвитку
Наповнено реєстр багатоквартирних будинків
Програма регіонального розвитку «Розвиток регіональних полюсів зростання
Регулювання стічних вод
Програма фінансування для покупців
Машинобудування: Підвищення інноваційної активності підприємств
С/Г: Плодовоочева Україна
С/Г: М'ясо-молочна незалежність
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Ойро еще чуть-чуть и уйдет на 1.02 :)
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Євро на форексі 1.0315!
Якось не віриться в паритет, хоча він всього в трьох відсотках.
Так хочеться купити євро всього лише на гривню дороще за долар, якась дуже приваблива акція]]]
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:37

  somilitark написав:Євро на форексі 1.0315!
Якось не віриться в паритет, хоча він всього в трьох відсотках.
Так хочеться купити євро всього лише на гривню дороще за долар, якась дуже приваблива акція]]]

може трохи почекати та взяти по 0.9?
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