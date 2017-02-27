Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%BD) Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.
BIGor написав:Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%BD) Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.
Представляете сколько нужно отлистать за 150 участков, подведение коммуникаций и электричества...
BIGor написав:Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників) Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.
Ни о чем. Построить можно и без этих кредитов, вопрос в другом, как это всё будет функционировать с нашими работниками и законодательством?
Как человек работавший 15 лет на разных фабриках по секрету скажу - никак.
Наберутся кредитов, проедят их, а потом фабрику на продажу. Пример креатив (кропивницкий), и не скажешь что бизнес был убыточный, современное оборудование, стерильные цеха, резиновые полы класса А 100% готовой продукции шло на экспорт. Там у каждого должны были быть золотые зубы в 2 ряда. Но набрались кредитов, так в долгах и продали фабрику казахам.
кредиты это быстрые деньги, а прибыль ещё надо заработать, что с традиционным украинским кумовством не всегда удаётся. (Обычно не удаётся)
BIGor написав:Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%BD) Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.
Нагадує коммуняцьку пропаганду, але зараз капіталізм, головне в сучасній економіці це ринки збуту! Ви особисто багато Тесл за життя купили? Є хоть натяки, що таке може статися в найближчі 30 років? Скільки будівлей і будинків зруйновано, чи робітники будуть жити прямо в цехах? А на прохідній готувати їжу?((( Це ж фінансовий форум, а не передача розміши коміка)))
А готівка потихенько повзе вниз, Київ вже 23 на 30 працює... Євро провалився на форексі, в Житомирі щось знають, інфо на сайті бодя.жт.юа.
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 05 лип, 2022 10:27, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників) Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.
Ни о чем. Построить можно и без этих кредитов, вопрос в другом, как это всё будет функционировать с нашими работниками и законодательством?
Как человек работавший 15 лет на разных фабриках по секрету скажу - никак.
Наберутся кредитов, проедят их, а потом фабрику на продажу. Пример креатив (кропивницкий), и не скажешь что бизнес был убыточный, современное оборудование, стерильные цеха, резиновые полы класса А 100% готовой продукции шло на экспорт. Там у каждого должны были быть золотые зубы в 2 ряда. Но набрались кредитов, так в долгах и продали фабрику казахам.
кредиты это быстрые деньги, а прибыль ещё надо заработать, что с традиционным украинским кумовством не всегда удаётся. (Обычно не удаётся)
С креативом там особая история - их Веревский (Кернел) начал давить, когда они поняли, что не выплывут - стали брать кредиты (в основном у госбанков за откаты так как частники уже понимали к чему всё движется).
asti написав:особая история - их Веревский (Кернел) начал давить, когда они поняли, что не выплывут - стали брать кредиты (в основном у госбанков за откаты так как частники уже понимали к чему всё движется).
у меня таких "особых историй" с десяток, в каждой из них конкуренты/бандиты/силовики/чиновники. Постройте 150 гигафабрик и с каждой будет то же самое. Исключение если это международная корпорация типа Кока кола. Такие ещё могут выжить.
Думаю это единственный путь. Кредиты надо давать не нам, а международным гигантам, чтобы они здесь строили заводы и работали. А какой ещё выход, если корпорация (в борьбе с коррупцией и беззаконием), сильнее государства?
це якась доповідь нерадивого але хитрожопого студенту, а не держпрограма, куча абревіатур хитромудрих слів і фраз і жодної конкретики. За все хороше проти усього поганого, насправді ні про що. Часто видно прям злісний копіпаст контрл+с контрл+в навіть без подальшої перевірки. деякі пункти повторюються, деякі ідуть як елементи нумерованого списку "2." але нумерованого списку нема. Не перевірена навіть орфографія і пунктуація, наприклад дужки відкриваються але не закриваються. Деякі із розряду "Відбудуємо житло" "Відбудуємо дороги" "Дамо роботу" "Проведемо електрику"(не цитати, але суть десь така) і інша Нью Васюковка це жесть
Деякі перлини
Справедлива трансформація монофункціональних міст Загальнонаціональна інформаційно-просвітницька кампанія для підвищення обізнаності громадян щодо сталого енергетичного розвитку громад і регіонів Зміцнення інституційної спроможності агенцій регіонального розвитку Наповнено реєстр багатоквартирних будинків Програма регіонального розвитку «Розвиток регіональних полюсів зростання Регулювання стічних вод Програма фінансування для покупців Машинобудування: Підвищення інноваційної активності підприємств С/Г: Плодовоочева Україна С/Г: М'ясо-молочна незалежність
somilitark написав:Євро на форексі 1.0315! Якось не віриться в паритет, хоча він всього в трьох відсотках. Так хочеться купити євро всього лише на гривню дороще за долар, якась дуже приваблива акція]]]