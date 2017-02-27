RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9629963096319632
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:50

  Remington написав:BIGor
Подивився детальніше на сайті https://recovery.gov.ua/


це якась доповідь нерадивого але хитрожопого студенту, а не держпрограма, куча абревіатур хитромудрих слів і фраз і жодної конкретики. За все хороше проти усього поганого, насправді ні про що. Часто видно прям злісний копіпаст контрл+с контрл+в навіть без подальшої перевірки. деякі пункти повторюються, деякі ідуть як елементи нумерованого списку "2." але нумерованого списку нема. Не перевірена навіть орфографія і пунктуація, наприклад дужки відкриваються але не закриваються. Деякі із розряду "Відбудуємо житло" "Відбудуємо дороги" "Дамо роботу" "Проведемо електрику"(не цитати, але суть десь така) і інша Нью Васюковка
це жесть



Грустно, потому что правда. Но сколько с этого можно будет отлистать - просто страшно представить.
adeges
 
Повідомлень: 4002
З нами з: 14.03.06
Подякував: 309 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:25

Интересно, в этот раз 35,20 пробьем.
Electron
 
Повідомлень: 385
З нами з: 01.04.14
Подякував: 256 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:35

Electron
налітай:
Зображення
Банк "Львів"
Курси валют cтаном на 05.07.2022: 35.0500 / 35.1900
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 577
З нами з: 28.04.11
Подякував: 66 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9629963096319632
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3084, 3085, 3086
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30853 32456692
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лип, 2022 12:38
greenozon
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1609 11271735
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 чер, 2022 16:17
chipmunk
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22530152
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.