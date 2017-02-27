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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9629963096319632
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:50

  Remington написав:BIGor
Подивився детальніше на сайті https://recovery.gov.ua/


це якась доповідь нерадивого але хитрожопого студенту, а не держпрограма, куча абревіатур хитромудрих слів і фраз і жодної конкретики. За все хороше проти усього поганого, насправді ні про що. Часто видно прям злісний копіпаст контрл+с контрл+в навіть без подальшої перевірки. деякі пункти повторюються, деякі ідуть як елементи нумерованого списку "2." але нумерованого списку нема. Не перевірена навіть орфографія і пунктуація, наприклад дужки відкриваються але не закриваються. Деякі із розряду "Відбудуємо житло" "Відбудуємо дороги" "Дамо роботу" "Проведемо електрику"(не цитати, але суть десь така) і інша Нью Васюковка
це жесть



Грустно, потому что правда. Но сколько с этого можно будет отлистать - просто страшно представить.
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Интересно, в этот раз 35,20 пробьем.
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Electron
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Банк "Львів"
Курси валют cтаном на 05.07.2022: 35.0500 / 35.1900
ST_11
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:50

Думаю, що курс буде коливатись в рамках 33-40 грн. за доллар. Так як тільнки від ЕС фінансова підтримка 9 млрд. Також окремо Світового банк, мвф, США, та інші країни. Тобто всі погодились до кінця року фінансувати економічні витрати. Бо якщо гепнути курс, то соціально буде дуже важко купляти товари першої необхідності, від пенсіонерів до держ. службовців, щей волонтерам закупати в рази менше необхідних товарів. У бізнеса тоді оберт зменшиться в рази, відновлення будет потребувати 3-4 роки. То логічним є підтримання економічно з боку партнерів, тим паче що для них то копійки. Звілнеться більше земель, будет збільшуватись відновлення економіки, деякі ланки періоріентуються на інші логістичні шляхи.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:56

  ST_11 написав:Electron
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Банк "Львів"
Курси валют cтаном на 05.07.2022: 35.0500 / 35.1900


Київ поки що 35,18/35,33.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд


А пока что
Швеция выделяет на проекты по восстановлению Украины дополнительные 6 млн евро, а также почти 1,5 млн евро на разминирование и ядерную безопасность.

Глава МИД Дании Еппе Кофод объявил о выделении Украине нового пакета поддержки в размере 13,5 млн евро.

Президент Швейцарии объявил о удвоении поддержки Украины до более чем 100 млн франков (свыше 100 млн долларов) до конца 2023 года.


Если честно, то на фоне миллиардов эти миллионы выглядят как-то не очень ....
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:31

  Alex2007 написав:
  edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд


А пока что
Швеция выделяет на проекты по восстановлению Украины дополнительные 6 млн евро, а также почти 1,5 млн евро на разминирование и ядерную безопасность.

Глава МИД Дании Еппе Кофод объявил о выделении Украине нового пакета поддержки в размере 13,5 млн евро.

Президент Швейцарии объявил о удвоении поддержки Украины до более чем 100 млн франков (свыше 100 млн долларов) до конца 2023 года.


Если честно, то на фоне миллиардов эти миллионы выглядят как-то не очень ....


що там зелені мріють в своїх мріях це одне, а от реальні цифри - в десятки-сотні разів менші - як от приклад вище із Швецією + контроль за видатками
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:55

  somilitark написав:Євро на форексі 1.0315!
Якось не віриться в паритет, хоча він всього в трьох відсотках.
Так хочеться купити євро всього лише на гривню дороще за долар, якась дуже приваблива акція]]]

1.0291244 вже
alexander_ua
 
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