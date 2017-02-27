це якась доповідь нерадивого але хитрожопого студенту, а не держпрограма, куча абревіатур хитромудрих слів і фраз і жодної конкретики. За все хороше проти усього поганого, насправді ні про що. Часто видно прям злісний копіпаст контрл+с контрл+в навіть без подальшої перевірки. деякі пункти повторюються, деякі ідуть як елементи нумерованого списку "2." але нумерованого списку нема. Не перевірена навіть орфографія і пунктуація, наприклад дужки відкриваються але не закриваються. Деякі із розряду "Відбудуємо житло" "Відбудуємо дороги" "Дамо роботу" "Проведемо електрику"(не цитати, але суть десь така) і інша Нью Васюковка це жесть
Грустно, потому что правда. Но сколько с этого можно будет отлистать - просто страшно представить.
Думаю, що курс буде коливатись в рамках 33-40 грн. за доллар. Так як тільнки від ЕС фінансова підтримка 9 млрд. Також окремо Світового банк, мвф, США, та інші країни. Тобто всі погодились до кінця року фінансувати економічні витрати. Бо якщо гепнути курс, то соціально буде дуже важко купляти товари першої необхідності, від пенсіонерів до держ. службовців, щей волонтерам закупати в рази менше необхідних товарів. У бізнеса тоді оберт зменшиться в рази, відновлення будет потребувати 3-4 роки. То логічним є підтримання економічно з боку партнерів, тим паче що для них то копійки. Звілнеться більше земель, будет збільшуватись відновлення економіки, деякі ланки періоріентуються на інші логістичні шляхи.
somilitark написав:Євро на форексі 1.0315! Якось не віриться в паритет, хоча він всього в трьох відсотках. Так хочеться купити євро всього лише на гривню дороще за долар, якась дуже приваблива акція]]]
somilitark написав:Євро на форексі 1.0315! Якось не віриться в паритет, хоча він всього в трьох відсотках. Так хочеться купити євро всього лише на гривню дороще за долар, якась дуже приваблива акція]]]