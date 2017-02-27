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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9630963196329633
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 15:26

  r-tiger написав:Думаю, що курс буде коливатись в рамках 33-40 грн. за доллар. Так як тільнки від ЕС фінансова підтримка 9 млрд. Також окремо Світового банк, мвф, США, та інші країни. Тобто всі погодились до кінця року фінансувати економічні витрати. Бо якщо гепнути курс, то соціально буде дуже важко купляти товари першої необхідності, від пенсіонерів до держ. службовців, щей волонтерам закупати в рази менше необхідних товарів. У бізнеса тоді оберт зменшиться в рази, відновлення будет потребувати 3-4 роки. То логічним є підтримання економічно з боку партнерів, тим паче що для них то копійки. Звілнеться більше земель, будет збільшуватись відновлення економіки, деякі ланки періоріентуються на інші логістичні шляхи.

как по мне, принципиальная ошибка - это ожидание, что курс кто-то устанавливает, а не то, что он зависит от многих факторов. один из важных факторов на тек момент - это эмиссия денег как следствие дефицита бюджета

если внешняя помощь будет перекрывать весь дефицит бюджета (а это 4-5 млрд дол в мес) - то все будет ок.
если будет продолжаться эмиссия - то будут ослабление гривны.

с другой стороны несмотря на эмиссию в 225 ярдов, денежная база выросла не сильно (если будут вопросы откуда цифры, спрашивайте - я делаю расчет с определенными оговорками, не хочу перегружать текст)
на 01.07 - 937 млрд грн
на 01.03 - 876 млрд грн
на 01.01 - 904 млрд грн

даже еще 200 ярдов эмиссии пока еще не будут критичны
Shaman
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