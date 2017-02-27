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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9630963196329633
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 15:26

  r-tiger написав:Думаю, що курс буде коливатись в рамках 33-40 грн. за доллар. Так як тільнки від ЕС фінансова підтримка 9 млрд. Також окремо Світового банк, мвф, США, та інші країни. Тобто всі погодились до кінця року фінансувати економічні витрати. Бо якщо гепнути курс, то соціально буде дуже важко купляти товари першої необхідності, від пенсіонерів до держ. службовців, щей волонтерам закупати в рази менше необхідних товарів. У бізнеса тоді оберт зменшиться в рази, відновлення будет потребувати 3-4 роки. То логічним є підтримання економічно з боку партнерів, тим паче що для них то копійки. Звілнеться більше земель, будет збільшуватись відновлення економіки, деякі ланки періоріентуються на інші логістичні шляхи.

как по мне, принципиальная ошибка - это ожидание, что курс кто-то устанавливает, а не то, что он зависит от многих факторов. один из важных факторов на тек момент - это эмиссия денег как следствие дефицита бюджета

если внешняя помощь будет перекрывать весь дефицит бюджета (а это 4-5 млрд дол в мес) - то все будет ок.
если будет продолжаться эмиссия - то будут ослабление гривны.

с другой стороны несмотря на эмиссию в 225 ярдов, денежная база выросла не сильно (если будут вопросы откуда цифры, спрашивайте - я делаю расчет с определенными оговорками, не хочу перегружать текст)
на 01.07 - 937 млрд грн
на 01.03 - 876 млрд грн
на 01.01 - 904 млрд грн

даже еще 200 ярдов эмиссии пока еще не будут критичны
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 15:53

  alexander_ua написав:1.0289352


ждите 1,01 :mrgreen:

можно прикупать по сотке :roll:

правило трейдера-не покупать на падающем рынке (типа завтра может еще припасть)
но по факту никто не знает , что будет завтра

раньше можно спекулировать на евро,
сейчас война (фактически ) в одной из европейских стран, экономика ЕС слабее США
на чем может отскочить евро?
только на одном-США не выгоден дорогой доллар при торговле с ЕС ,
если это весомый аргумент, тогда затаривайтесь евро

евро нужен для эмиграции? тогда курс не принципиален
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:06

  flysoulfly написав:
  Олежан написав:
  somilitark написав:Євро на форексі 1.0315!
Якось не віриться в паритет, хоча він всього в трьох відсотках.
Так хочеться купити євро всього лише на гривню дороще за долар, якась дуже приваблива акція]]]

може трохи почекати та взяти по 0.9?
лучше 0,5

на троих

ну почему вы скептически к 0.9 относитесь. На Европу надвигается кризис,не факт что они будуть себя лучше чухать чем амеры
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:19

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.07.2022..........06.07.2022
дата розрахунку.............04.07.2022...........05.07.2022
Євро................................30,5816................30,1135...-1.53%
Долар США.....................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0293 (вчера 1.0453).

Индекс доллара DXY в 15-00 106.22 (вчера 104.89)
С утра доллар резко пошел вверх и в очередной раз обновил 20-летний максимум.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 5 липня 2022 року, до державного бюджету
залучено 127 999 622,22 грн.
Из них:
- до 28.10.2022 - 114 дней - 9.5% - 81 837 453,88 грн;
- до 11.01.2023 - 189 дней - 10% - 13 707 251,09 грн;
- до 05.07.2023 - 364 дня - 11% - 32 454 917,25 грн;
- до 26.06.2024 - 721 день - 0% - 0 грн.

Несмотря на мизерный объем привлечения, аукцион интересен тем, что впервые за длительное время он был похож на аукцион. Появились заявки, доходность по которым была похожа на рыночную. Минфин остался непреклонен и все подобные заявки отклонил. В результате было удовлетворено по всем выпускам 50 заявок из 67. Общий объем поданых заявок составил 2 939 008 000 грн. Примечательно, что кривая доходности по отклоненным заявкам была инвертированной.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:- до 26.06.2024 - 721 день - 0% - 0 грн.

як це розуміти - 0% дохідності на 2 роки??
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:34

  greenozon написав:
  Сибарит написав:- до 26.06.2024 - 721 день - 0% - 0 грн.

як це розуміти - 0% дохідності на 2 роки??

Да. 0% от 0 гривен :)
Размещение этого выпуска не состоялось, соответственно и не установлен средневзвешенный уровень доходности, на который я ориентируюсь.

Вот результаты аукциона в представлении Минфина
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 05 лип, 2022 16:36, всього редагувалось 2 разів.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:35

Растущий в мире доллар не дал ещё сильнее укрепиться гривне, на наличке в Киеве дошли до 35,29 и отскочили.

По привлечению ОВГЗ вообще грустно.
Electron
 
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