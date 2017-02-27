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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9631963296339634
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:38

  Moneta написав:
  Shaman написав:как по мне, принципиальная ошибка - это ожидание, что курс кто-то устанавливает, а не то, что он зависит от многих факторов. один из важных факторов на тек момент - это эмиссия денег как следствие дефицита бюджета


конечно устанавливает. если бы курс исходил только из факторов, то уже был бы за 100, а то и 150 грн/$, имея отрицательное сальдо $4 ярда в месяц. напомню, при злочынной владе Яныка, сальдо было -1 ярд$/мес, что привело к 3-кратному девалу.

то что зеленая команда набирает внешних долгов (+ $10 млрд с начала года) - такая себе "допомога".

тупо деребанят резервы чтобы инсайдеры фиксанулись из грнОВДП, а офигевшие бурги уже через ЖП Морган послания шлют, чтоб НБУ заканчивал с мародерством во время войны.

думается мне что недолго этому кино еще играть.

Долги спишут, не переживайте :) А если НБУ не будет вмешиваться, то курс и до 20 упасть может после победы, столько нальют валюты)) так что, устанавливаемый курс не так и плохо в данном случае :)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2006 написав:Долги спишут, не переживайте :) А если НБУ не будет вмешиваться, то курс и до 20 упасть может после победы, столько нальют валюты)) так что, устанавливаемый курс не так и плохо в данном случае :)

Знову ПА 20 :)
Zochan
 
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