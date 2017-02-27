RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9631963296339634
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:38

  Moneta написав:
  Shaman написав:как по мне, принципиальная ошибка - это ожидание, что курс кто-то устанавливает, а не то, что он зависит от многих факторов. один из важных факторов на тек момент - это эмиссия денег как следствие дефицита бюджета


конечно устанавливает. если бы курс исходил только из факторов, то уже был бы за 100, а то и 150 грн/$, имея отрицательное сальдо $4 ярда в месяц. напомню, при злочынной владе Яныка, сальдо было -1 ярд$/мес, что привело к 3-кратному девалу.

то что зеленая команда набирает внешних долгов (+ $10 млрд с начала года) - такая себе "допомога".

тупо деребанят резервы чтобы инсайдеры фиксанулись из грнОВДП, а офигевшие бурги уже через ЖП Морган послания шлют, чтоб НБУ заканчивал с мародерством во время войны.

думается мне что недолго этому кино еще играть.

Долги спишут, не переживайте :) А если НБУ не будет вмешиваться, то курс и до 20 упасть может после победы, столько нальют валюты)) так что, устанавливаемый курс не так и плохо в данном случае :)
Alex2006
 
Повідомлень: 4622
З нами з: 13.06.15
Подякував: 197 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2006 написав:Долги спишут, не переживайте :) А если НБУ не будет вмешиваться, то курс и до 20 упасть может после победы, столько нальют валюты)) так что, устанавливаемый курс не так и плохо в данном случае :)

Знову ПА 20 :)
Zochan
 
Повідомлень: 538
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:27

  Moneta написав:
  Shaman написав:как по мне, принципиальная ошибка - это ожидание, что курс кто-то устанавливает, а не то, что он зависит от многих факторов. один из важных факторов на тек момент - это эмиссия денег как следствие дефицита бюджета


конечно устанавливает. если бы курс исходил только из факторов, то уже был бы за 100, а то и 150 грн/$, имея отрицательное сальдо $4 ярда в месяц. напомню, при злочынной владе Яныка, сальдо было -1 ярд$/мес, что привело к 3-кратному девалу.

то что зеленая команда набирает внешних долгов (+ $10 млрд с начала года) - такая себе "допомога".

тупо деребанят резервы чтобы инсайдеры фиксанулись из грнОВДП, а офигевшие бурги уже через ЖП Морган послания шлют, чтоб НБУ заканчивал с мародерством во время войны.

думается мне что недолго этому кино еще играть.

снований для курса 100 или 150 нет пока. несколько раз уже указывал - несмотря, что НБУ продает по 4 ярда, ЗВР уменьшается на меньшую сумму, в частности в мае - всего на 2 ярда. еще 2 ярда - из внешней помощи. в июне примерно такая же картина

при прошлом девале ЗВР упали с 20 до 6 ярдов, не забывайте.

какого-то исхода из ОВГЗ не наблюдается, так что версия так себе
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2257
З нами з: 29.09.19
Подякував: 346 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Що з євро?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7604
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:43

  Investor_K написав:Що з євро?

подивіться
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6760
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1334 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:49

  Alex2006 написав:Долги спишут, не переживайте :) А если НБУ не будет вмешиваться, то курс и до 20 упасть может после победы, столько нальют валюты)) так что, устанавливаемый курс не так и плохо в данном случае :)

Переходите на более легкую наркоту, а то вас заносит...
Искатель
 
Повідомлень: 5497
З нами з: 22.02.16
Подякував: 843 раз.
Подякували: 4634 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:56

  Zochan написав:
Alex2006 написав:Долги спишут, не переживайте :) А если НБУ не будет вмешиваться, то курс и до 20 упасть может после победы, столько нальют валюты)) так что, устанавливаемый курс не так и плохо в данном случае :)

Знову ПА 20 :)


ми з Тамарой ходім парой :)-

Bitcoin найближчим часом може продовжити падіння до $14...
greenozon
 
Повідомлень: 13766
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:14

Аналітики NASA Harvest (програма з продовольчої безпеки та сільського господарства) заявила, що росія контролює приблизно 22% сільгоспугідь України. На цих територіях вирощують озимі культури — пшеницю, жито та ячмінь.

Спеціалісти NASA взяли дані із супутників Planet Labs і місії Sentinel-2 Європейського космічного агентства. Виявилося, що поля, де засіюють 28% озимих і 18% ярих культур (зокрема кукурудзу та соняшник), перебувають під окупацією.

Аналітики стверджують, що Україна забезпечувала 46% світового експорту олії, 9% — пшениці, 17% — ячменю, 12% — кукурудзи на світових ринках, тому окупація веде до продовольчої кризи. Окрім того, частина полів вже непридатна.

@babel
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13684
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2041 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9631963296339634
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3084, 3085, 3086
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30853 32495516
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лип, 2022 12:38
greenozon
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1609 11271829
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 чер, 2022 16:17
chipmunk
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22530217
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.