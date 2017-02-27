Shaman написав:как по мне, принципиальная ошибка - это ожидание, что курс кто-то устанавливает, а не то, что он зависит от многих факторов. один из важных факторов на тек момент - это эмиссия денег как следствие дефицита бюджета
конечно устанавливает. если бы курс исходил только из факторов, то уже был бы за 100, а то и 150 грн/$, имея отрицательное сальдо $4 ярда в месяц. напомню, при злочынной владе Яныка, сальдо было -1 ярд$/мес, что привело к 3-кратному девалу.
то что зеленая команда набирает внешних долгов (+ $10 млрд с начала года) - такая себе "допомога".
тупо деребанят резервы чтобы инсайдеры фиксанулись из грнОВДП, а офигевшие бурги уже через ЖП Морган послания шлют, чтоб НБУ заканчивал с мародерством во время войны.
думается мне что недолго этому кино еще играть.
Долги спишут, не переживайте А если НБУ не будет вмешиваться, то курс и до 20 упасть может после победы, столько нальют валюты)) так что, устанавливаемый курс не так и плохо в данном случае
Alex2006 написав:Долги спишут, не переживайте А если НБУ не будет вмешиваться, то курс и до 20 упасть может после победы, столько нальют валюты)) так что, устанавливаемый курс не так и плохо в данном случае
Shaman написав:как по мне, принципиальная ошибка - это ожидание, что курс кто-то устанавливает, а не то, что он зависит от многих факторов. один из важных факторов на тек момент - это эмиссия денег как следствие дефицита бюджета
конечно устанавливает. если бы курс исходил только из факторов, то уже был бы за 100, а то и 150 грн/$, имея отрицательное сальдо $4 ярда в месяц. напомню, при злочынной владе Яныка, сальдо было -1 ярд$/мес, что привело к 3-кратному девалу.
то что зеленая команда набирает внешних долгов (+ $10 млрд с начала года) - такая себе "допомога".
тупо деребанят резервы чтобы инсайдеры фиксанулись из грнОВДП, а офигевшие бурги уже через ЖП Морган послания шлют, чтоб НБУ заканчивал с мародерством во время войны.
думается мне что недолго этому кино еще играть.
снований для курса 100 или 150 нет пока. несколько раз уже указывал - несмотря, что НБУ продает по 4 ярда, ЗВР уменьшается на меньшую сумму, в частности в мае - всего на 2 ярда. еще 2 ярда - из внешней помощи. в июне примерно такая же картина
при прошлом девале ЗВР упали с 20 до 6 ярдов, не забывайте.
какого-то исхода из ОВГЗ не наблюдается, так что версия так себе
Alex2006 написав:Долги спишут, не переживайте А если НБУ не будет вмешиваться, то курс и до 20 упасть может после победы, столько нальют валюты)) так что, устанавливаемый курс не так и плохо в данном случае
Переходите на более легкую наркоту, а то вас заносит...
Alex2006 написав:Долги спишут, не переживайте А если НБУ не будет вмешиваться, то курс и до 20 упасть может после победы, столько нальют валюты)) так что, устанавливаемый курс не так и плохо в данном случае
Аналітики NASA Harvest (програма з продовольчої безпеки та сільського господарства) заявила, що росія контролює приблизно 22% сільгоспугідь України. На цих територіях вирощують озимі культури — пшеницю, жито та ячмінь.
Спеціалісти NASA взяли дані із супутників Planet Labs і місії Sentinel-2 Європейського космічного агентства. Виявилося, що поля, де засіюють 28% озимих і 18% ярих культур (зокрема кукурудзу та соняшник), перебувають під окупацією.
Аналітики стверджують, що Україна забезпечувала 46% світового експорту олії, 9% — пшениці, 17% — ячменю, 12% — кукурудзи на світових ринках, тому окупація веде до продовольчої кризи. Окрім того, частина полів вже непридатна.