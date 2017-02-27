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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9632963396349635
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 21:58

  BIGor написав:Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%BD)
Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.

І найголовніше, чи потрібні ці заводи в Україні, Німеччині?
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:44

Очередная зрада от Приватбанка:

С завтрашнего дня Приват поднимет курс валют при оплате картой до уровня наличного курса.

Это коснется, в первую очередь, украинцев, которые уехали за рубеж и расплачивались гривневыми картами. Сегодня для них курс составлял 32,79 за доллар, в то время как курс продали наличной валюты у Приватбанка был 35,60.

С 6 июля по картам будут расплачиваться, исходя из курса на наличном рынке. «Карточный туризм» закончился, и многие люди в приграничных с Европой областях будут искать новую работу.


Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:47

Т.е. отпускаем все курсы. Кроме официального.
alexander_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:48

Xenon

Шел 5-ый месяц войны...
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:50

Балашов розібрав мрії... про 750 мільярдів
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну, и не забываем про безопасность... https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/5/7356551/

Зловмисники розмістили в інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом та домовилися з клієнтом про зустріч біля одного з пунктів обміну.

Отримавши від потерпілого 40 тисяч євро, один із учасників злочинної групи, непомітно помістив грошові кошти у сумку-сітку, прикріплену до квадрокоптера, після чого скерував літальний апарат у невідомому напрямку.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 23:11


Быстро, однако. Не дали даже попаниковать.
EUR UAH 36.55 36.63
USD UAH 35.25 35.461
alexander_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 23:18



Прикольно... :roll:

Курс для карток до обіду й щойно:

Зображення

Зображення

От і завершилась халява й картковий туризм.
ST_11
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