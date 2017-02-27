BIGor написав:Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%BD) Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.
І найголовніше, чи потрібні ці заводи в Україні, Німеччині?
С завтрашнего дня Приват поднимет курс валют при оплате картой до уровня наличного курса.
Это коснется, в первую очередь, украинцев, которые уехали за рубеж и расплачивались гривневыми картами. Сегодня для них курс составлял 32,79 за доллар, в то время как курс продали наличной валюты у Приватбанка был 35,60.
С 6 июля по картам будут расплачиваться, исходя из курса на наличном рынке. «Карточный туризм» закончился, и многие люди в приграничных с Европой областях будут искать новую работу.
Зловмисники розмістили в інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом та домовилися з клієнтом про зустріч біля одного з пунктів обміну.
Отримавши від потерпілого 40 тисяч євро, один із учасників злочинної групи, непомітно помістив грошові кошти у сумку-сітку, прикріплену до квадрокоптера, після чого скерував літальний апарат у невідомому напрямку.
Не знаю, насчёт НБУ, но у экспортёров точно. Всё, что на счета юр. лиц приходит в валюте, продаётся по 29.25. Потом экспортёры расплачиваются внутри страны этой гривной, и получатели покупают у банка, когда им нужен доллар, по 35+. НБУ не получает ничего, банк в шоколаде