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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9633963496359636
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 01:19

  Xenon написав:
Очередная зрада от Приватбанка:

С завтрашнего дня Приват поднимет курс валют при оплате картой до уровня наличного курса.

Это коснется, в первую очередь, украинцев, которые уехали за рубеж и расплачивались гривневыми картами. Сегодня для них курс составлял 32,79 за доллар, в то время как курс продали наличной валюты у Приватбанка был 35,60.

С 6 июля по картам будут расплачиваться, исходя из курса на наличном рынке. «Карточный туризм» закончился, и многие люди в приграничных с Европой областях будут искать новую работу.




откуда у украинцев за рубежом на пятом месяце войны гривна ? вот и ответ, пострадают ли реально они или нет от повышения карточного курса. А вот мамкины бизнесмены - немножко да, придется возвращаться на п2п за пару процентов попотеть или включать торговое мышление на бирже, как было до войны. Тех, кто нагло "откручивал" дропов сотнями с миллионными оборотами в месяц - не жалко вообще. А тем, кто чуть-чуть использовал возможность, не наглея - ничего страшного не будет.
(Хотя этот курс, скорее всего держался в первую очередь для своих, а не из-за заботы про пересичного - а там объемы вывода еще больше). *
В общем сейчас не лучшее время для вытекания валюты из резервов. Был бы кризис, наподобие 2008 года - то ладно, обычный кризис. А в состоянии войны не стоит злоупотреблять.


  sanyok написав:Не знаю, насчёт НБУ, но у экспортёров точно. Всё, что на счета юр. лиц приходит в валюте, продаётся по 29.25. Потом экспортёры расплачиваются внутри страны этой гривной, и получатели покупают у банка, когда им нужен доллар, по 35+. НБУ не получает ничего, банк в шоколаде


в случае с приватбанком (а на него приходится бОльшая часть карточных операций), получаемая прибыль идет в бюджет, и то хорошо уже.
А вот другие банки, естественно, себе в карман кладут прибыль.

*п.с. Вообще наверное всех тех, кто в адеквате, устроило бы временное установление всех курсов где-то на уровне 33-34 ;
1) и официальный стал бы более рабочим и прозрачным;
2) и схемы с "критическим импортом", которые пока еще остаются в не меньшем масштабе чем "карточный туризм", ушли бы (и почти уверен, что белые импортеры с доступом к курсу 29, все равно ставят для конечного покупателя товары по курсу 35+);
3) и экспортеры (в том числе, бедные ИТ с зп в 3-5 тыс долларов в месяц) начали бы спокойно лить при таком же курсе на чр;
3) и пересичный это никак не ощутил бы.
Хотя при продолжении войны далее осени, курсом 33-34 не отделаться, наверное. Даже при наличии западной поддержки. Позже по-любому придется что-то думать.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 02:02

  Xenon написав:
Очередная зрада от Приватбанка:

С завтрашнего дня Приват поднимет курс валют при оплате картой до уровня наличного курса.

Это коснется, в первую очередь, украинцев, которые уехали за рубеж и расплачивались гривневыми картами. Сегодня для них курс составлял 32,79 за доллар, в то время как курс продали наличной валюты у Приватбанка был 35,60.

С 6 июля по картам будут расплачиваться, исходя из курса на наличном рынке. «Карточный туризм» закончился, и многие люди в приграничных с Европой областях будут искать новую работу.




Ага, только вот сделки 05.07 те, что до обеда, конвернутся по курсу 06.07 в виду особености карточных операций... упс, что теперь делать с минусом на карте...

Интересно, какая реакция будет завтра на опте...

Бинансеры наверное будут в шоке.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 02:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:откуда у украинцев за рубежом на пятом месяце войны гривна ?


А вариант - "Саре - Абрам деньги в тумбачку кладёт" - не рассматривается?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 02:14

  Acceptus написав:
  Alex2007 написав:откуда у украинцев за рубежом на пятом месяце войны гривна ?


А вариант - "Саре - Абрам деньги в тумбачку кладёт" - не оассматривается?


Я к тому к тому, что у большинства реальных беженцев за границей гривна уже давным давно закончилась.
Кому-то может, конечно, пересылают родственники из Украины, но таких не очень много по идее. Но и возникает вопрос, откуда у родственников из Украины, отправляющим заграницу, при повышенной безработице внутри страны, лишняя гривна. Доллары из носков и матрасов - это да, ну так станут высылать имеющиеся доллары и евро - это никто не отменяет или на свежую зарплату будут покупать по реальному курсу и переводить туда.
(Почему для большинства в Украине должен быть рыночный курс около 35, а кому-то 29 ? Все сейчас в одинаковом положении: сказать, что беженцу за рубежом лучше чем украинцу внутри страны, нельзя; тем более также само нельзя сказать, что украинцу в Украине лучше чем беженцу)
4 с лишним месяца держать это курсовой бардак с кучей разновидностей курса (офф, мб, нал.банки, нал.карточный, (биржа-спот, биржа-п2п)) - не есть ОК, - вот моя главная мысль.
Alex2007
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