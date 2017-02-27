Додано: Сер 06 лип, 2022 01:19

Xenon написав: Очередная зрада от Приватбанка:



С завтрашнего дня Приват поднимет курс валют при оплате картой до уровня наличного курса.



Это коснется, в первую очередь, украинцев, которые уехали за рубеж и расплачивались гривневыми картами. Сегодня для них курс составлял 32,79 за доллар, в то время как курс продали наличной валюты у Приватбанка был 35,60.



С 6 июля по картам будут расплачиваться, исходя из курса на наличном рынке. «Карточный туризм» закончился, и многие люди в приграничных с Европой областях будут искать новую работу.







sanyok написав: Не знаю, насчёт НБУ, но у экспортёров точно. Всё, что на счета юр. лиц приходит в валюте, продаётся по 29.25. Потом экспортёры расплачиваются внутри страны этой гривной, и получатели покупают у банка, когда им нужен доллар, по 35+. НБУ не получает ничего, банк в шоколаде Не знаю, насчёт НБУ, но у экспортёров точно. Всё, что на счета юр. лиц приходит в валюте, продаётся по 29.25. Потом экспортёры расплачиваются внутри страны этой гривной, и

откуда у украинцев за рубежом на пятом месяце войны гривна ? вот и ответ, пострадают ли реально они или нет от повышения карточного курса. А вот мамкины бизнесмены - немножко да, придется возвращаться на п2п за пару процентов попотеть или включать торговое мышление на бирже, как было до войны. Тех, кто нагло "откручивал" дропов сотнями с миллионными оборотами в месяц - не жалко вообще. А тем, кто чуть-чуть использовал возможность, не наглея - ничего страшного не будет.(Хотя этот курс, скорее всего держался в первую очередь для своих, а не из-за заботы про пересичного - а там объемы вывода еще больше). *В общем сейчас не лучшее время для вытекания валюты из резервов. Был бы кризис, наподобие 2008 года - то ладно, обычный кризис. А в состоянии войны не стоит злоупотреблять.в случае с приватбанком (а на него приходится бОльшая часть карточных операций), получаемая прибыль идет в бюджет, и то хорошо уже.А вот другие банки, естественно, себе в карман кладут прибыль.*п.с. Вообще наверное всех тех, кто в адеквате, устроило бы временное установление всех курсов где-то на уровне 33-34 ;1) и официальный стал бы более рабочим и прозрачным;2) и схемы с "критическим импортом", которые пока еще остаются в не меньшем масштабе чем "карточный туризм", ушли бы (и почти уверен, что белые импортеры с доступом к курсу 29, все равно ставят для конечного покупателя товары по курсу 35+);3) и экспортеры (в том числе, бедные ИТ с зп в 3-5 тыс долларов в месяц) начали бы спокойно лить при таком же курсе на чр;3) и пересичный это никак не ощутил бы.Хотя при продолжении войны далее осени, курсом 33-34 не отделаться, наверное. Даже при наличии западной поддержки. Позже по-любому придется что-то думать.