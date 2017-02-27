Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
У барыг валюту покупать?))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лип, 2022 08:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
У барыг валюту покупать?))
Додано: Сер 06 лип, 2022 08:06
Andrey2512
Маржа 0.5%, это барыги, канешно. Молодежь не помнит как было 1.80 на 1.85, а это почти 3 %.
Додано: Сер 06 лип, 2022 08:09
В кассе банка можно по рыночному курсу. Нужно конечно потратить минут 20 на все телодвижения (дойти до банка тоже включаю сюда).
Агриколь и Райф еще держат старый курс для карт (около 32.5)
Додано: Сер 06 лип, 2022 08:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 06 лип, 2022 08:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вопрос знатокам - как конвертнуть сейчас наличный долл. в наличный евро с минимальными потерями? В городе существует только Приват, Укргаз и Ощад.
Додано: Сер 06 лип, 2022 08:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так приват від сьогодні ж і 24/7:))
Востаннє редагувалось stryzhko в Сер 06 лип, 2022 08:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 лип, 2022 08:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 06 лип, 2022 08:35
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