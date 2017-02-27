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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9634963596369637
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.

У барыг валюту покупать?))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:06

Andrey2512
Маржа 0.5%, это барыги, канешно. Молодежь не помнит как было 1.80 на 1.85, а это почти 3 %.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:09

  Олежан написав:интересно, когда эти великие недоэкономисты дадут добро банкам покупать бакс у ФЛ по рыночному курсу

В кассе банка можно по рыночному курсу. Нужно конечно потратить минут 20 на все телодвижения (дойти до банка тоже включаю сюда).

Агриколь и Райф еще держат старый курс для карт (около 32.5)
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:откуда у украинцев за рубежом на пятом месяце войны гривна ?

Скидывают из Украины родным - что непонятного?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вопрос знатокам - как конвертнуть сейчас наличный долл. в наличный евро с минимальными потерями? В городе существует только Приват, Укргаз и Ощад.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Олежан написав:интересно, когда эти великие недоэкономисты дадут добро банкам покупать бакс у ФЛ по рыночному курсу
Так приват від сьогодні ж і 24/7:))
Востаннє редагувалось stryzhko в Сер 06 лип, 2022 08:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alfredhaos написав:В кассе банка можно по рыночному курсу.


Из той валюты, что была сдана?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:35

  Andrey2512 написав:
  alfredhaos написав:В кассе банка можно по рыночному курсу.


Из той валюты, что была сдана?

Да, снимаешь долл со счета, и сразу меняешь в гривну по 35 в кассе банка, и потом сразу на гривневый счет. Иногда касиры не в восторге, но это их работа)
alfredhaos
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  #<1 ... 9634963596369637
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