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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лип, 2022 08:02
Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
У барыг валюту покупать?))
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Andrey2512
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:06
Andrey2512
Маржа 0.5%, это барыги, канешно. Молодежь не помнит как было 1.80 на 1.85, а это почти 3 %.
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Вело
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:09
Олежан написав:
интересно, когда эти великие недоэкономисты дадут добро банкам покупать бакс у ФЛ по рыночному курсу
В кассе банка можно по рыночному курсу. Нужно конечно потратить минут 20 на все телодвижения (дойти до банка тоже включаю сюда).
Агриколь и Райф еще держат старый курс для карт (около 32.5)
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alfredhaos
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:24
Alex2007 написав:
откуда у украинцев за рубежом на пятом месяце войны гривна ?
Скидывают из Украины родным - что непонятного?
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BIGor
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:28
Вопрос знатокам - как конвертнуть сейчас наличный долл. в наличный евро с минимальными потерями? В городе существует только Приват, Укргаз и Ощад.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:29
Олежан написав:интересно, когда эти великие недоэкономисты дадут добро банкам покупать бакс у ФЛ по рыночному курсу
Так приват від сьогодні ж і 24/7:))
Востаннє редагувалось stryzhko
в Сер 06 лип, 2022 08:34, всього редагувалось 1 раз.
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stryzhko
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:29
alfredhaos написав:
В кассе банка можно по рыночному курсу.
Из той валюты, что была сдана?
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Andrey2512
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:35
Andrey2512 написав: alfredhaos написав:
В кассе банка можно по рыночному курсу.
Из той валюты, что была сдана?
Да, снимаешь долл со счета, и сразу меняешь в гривну по 35 в кассе банка, и потом сразу на гривневый счет. Иногда касиры не в восторге, но это их работа)
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alfredhaos
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Додано: Сер 06 лип, 2022 09:11
ну так рано или поздно это все-равно бы случилось (по сути, привет мог это сделать еще 21 мая, а так поднял ровно спустя полтора месяц).
При 29 - одни недовольны, при 35+ - другие недовольны. Что же делать?
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Alex2007
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Додано: Сер 06 лип, 2022 09:24
Монобанк также поднял курс валюты при оплате картой.
Теперь, если человек будет рассчитываться за рубежом гривневой картой или снимать там доллар в банкоматах, то конвертация будет происходить по новому курсу продажи плюс 2% комиссии за конвертацию.
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Xenon
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